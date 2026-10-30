علّقت السعودية سفر مواطنيها إلى جمهورية كينيا، وعلّقت إصدار التأشيرات بجميع أنواعها للقادمين من كينيا، ومنعت دخول القادمين منها إلى المملكة، وذلك ضمن إجراءات احترازية إضافية للحد من المخاطر المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا»، بناءً على تقييم الجهات الصحية المختصة للوضع الوبائي. ويأتي هذا القرار في مقدمة ما يبحث عنه المتساءلون عن تفاصيل القيود الجديدة على السفر والقدوم من كينيا، وما إذا كانت تشمل القادمين عبر دول أخرى.

ما الذي تقرر بالضبط؟

تتوزع الإجراءات المعلنة على ثلاثة محاور رئيسية، هي:

تعليق سفر المواطنين السعوديين إلى جمهورية كينيا.

تعليق إصدار التأشيرات بجميع أنواعها للقادمين من كينيا.

منع دخول القادمين من كينيا إلى المملكة.

ويتسع نطاق المنع ليشمل القادمين عبر دول أخرى ممن أقاموا في كينيا أو في الدول التي شهدت تفشي الفيروس خلال الأيام الـ21 السابقة لوصولهم إلى المملكة، وهو تفصيل يهم المسافرين الذين يمرّون بدول وسيطة قبل الوصول إلى المملكة.

وتوضح المعطيات أن هذه الإجراءات تأتي امتدادًا للتدابير الوقائية التي بدأت المملكة تطبيقها منذ يوليو 2019، وعززتها في مايو 2026 على القادمين من الدول التي تشهد مخاطر تفشي فيروس «إيبولا».

لماذا الآن؟ وماذا سبق كينيا؟

ترتبط الخطوات الجديدة بتقييم الجهات الصحية المختصة للوضع الوبائي، في إطار الحد من المخاطر المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا». وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 17 مايو أن تفشي الفيروس يشكل «طارئة صحية عامة تثير قلقا دوليا»، مؤكدة أنه لا يستوفي معايير «طارئة جائحة» وفق اللوائح الصحية الدولية.

ولم تكن كينيا أول دولة تُفرض عليها قيود من هذا النوع؛ فقد علّقت المملكة في يونيو الماضي قرارًا مماثلًا شمل ثلاث دول إفريقية هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، وشمل سفر المواطنين والقدوم من تلك الدول.

وإلى جانب القيود على السفر والقدوم، شملت التدابير الوقائية الفحوص في منافذ الدخول، وتعزيز التقصي الوبائي، وتفعيل آليات الاستجابة الصحية المبكرة، وتشديد التدابير للقادمين من الدول المجاورة لمناطق انتشار الفيروس.

وفي هذا السياق، أكدت هيئة الصحة العامة «وقاية» أن الوضع الصحي في المملكة مطمئن، وأنه يخضع لمتابعة دقيقة ومتواصلة، مشيرة إلى استمرار مراقبة التطورات الوبائية على المستويين الإقليمي والدولي، بالتعاون مع الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي.

ما الذي نعرفه عن «إيبولا» وما الذي لم يُعلن بعد؟

يتسبب فيروس «إيبولا» في حمى نزفية قد تؤدي إلى الوفاة بمعدلات مرتفعة. وظهر الفيروس للمرة الأولى عام 1976، بالتزامن في مدينة نزارا بالسودان ومدينة يامبوكو في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأُطلق اسم «إيبولا» على المرض نسبة إلى نهر يحمل الاسم نفسه، بالقرب من القرية التي شهدت تفشي المرض في الكونغو الديمقراطية.

أما ما لم يُعلن بعد، فمن بينه المدة الزمنية المحددة لسريان تعليق السفر والتأشيرات والقدوم من كينيا، وآلية التعامل مع الحالات الإنسانية أو الاستثنائية، إن وُجدت؛ فهذه التفاصيل لم تصدر في المعطيات المتاحة، ويبقى المرجع فيها إلى الجهات المختصة والبيانات الرسمية اللاحقة.

وبحسب ما نُقل عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، فإن هذه الإجراءات تدخل في سياق متابعة مستمرة للوضع الوبائي، مع إمكانية تحديثها وفقًا لمستجداته، وهو ما يجعل متابعة البيانات الرسمية أمرًا ضروريًا لمن يخطط للسفر أو القدوم إلى المملكة.