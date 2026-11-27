يتصدر اسم يزن النعيمات، مهاجم منتخب الأردن، محركات البحث بعد كشفه عن تفاصيل مفاوضات سابقة مع النادي الأهلي المصري، والتي لم تكتمل بسبب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى. وأوضح النعيمات أن هذه المفاوضات جرت قبل كأس العالم للأندية في قطر، وأن سبب عدم انتقاله للأهلي المصري يعود إلى إصابته في الكتف، مما جعله يبلغ النادي بصعوبة الانضمام في وقت الإصابة. وأشار إلى أنه كان يرغب في الانضمام للأهلي المصري وهو في أفضل حالة بدنية وفنية، مستشهداً بإقالة المدرب عموتة بعد 14 مباراة، والتي حدثت بعد خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، كسبب إضافي لرفضه الانضمام في وقت الإصابة.

تفاصيل الإصابة وتأثيرها على مسيرته

تعرض يزن النعيمات لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وذلك خلال مباراة منتخب الأردن ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب 2025. هذه الإصابة أدت إلى غيابه عن الملاعب لفترة، لكنه اجتاز المرحلة النهائية من برنامجه التأهيلي وبدأ التدريبات الفردية بالكرة خلال شهر ديسمبر، ومن المتوقع أن ينخرط في التدريبات الجماعية خلال نفس الشهر. وعلى الرغم من توقيع النعيمات على كشوفات نادي أهلي دبي الإماراتي عقب الإصابة، إلا أنه لا يوجد اتفاق رسمي حتى الآن بشأن ناديه المقبل، ومن المتوقع عودته للملاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

مستقبل النعيمات وتطلعاته

يبلغ عمر يزن النعيمات 27 عامًا، ولعب آخر أنديته مع العربي القطري الذي انضم إليه في أغسطس 2024. على الصعيد الدولي، لعب النعيمات 58 مباراة مع منتخب الأردن وسجل 23 هدفًا. وعلى الرغم من مساهمة موسى التعمري في وصول عرض للنعيمات من نادي مونبلييه الفرنسي، إلا أن النعيمات لم يكن متحمساً للاحتراف في أوروبا في تلك الفترة. يتطلع النعيمات للانضمام لأحد قطبي جدة (الأهلي أو الاتحاد) بسبب الجماهير، معرباً عن استغرابه لعدم حصول لاعبي منتخب الأردن على عروض احترافية أوروبية بعد كأس العالم، وكان يتوقع وصول منتخب النشامى للدور الثاني على الأقل في كأس العالم 2026.