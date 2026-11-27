موقع جرف الصخر الجغرافي

جرف الصخر هي ناحية عراقية تقع في قضاء المسيب، وتتبع محافظة بابل. تتميز بموقعها في وسط العراق، حيث تبعد حوالي 60 كم جنوب غرب العاصمة بغداد. كما أنها تقع شمال مدينة المسيب بمسافة 13 كم. تمتد الناحية بطول يقارب 50 كم من الشمال إلى الجنوب، وعرضها حوالي 12 كم، يمتد من نهر الفرات إلى الصحراء الغربية. تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 650 كيلومتراً مربعاً.

التركيبة السكانية والنشاط الاقتصادي

يبلغ عدد سكان ناحية جرف الصخر نحو 140,000 نسمة، وفقاً للتقديرات الصادرة عن وزارة الهجرة. يشكل أفراد قبيلة الجنابين غالبية السكان. يعتمد السكان بشكل أساسي على الزراعة كمصدر رزق رئيسي. تقع الناحية على الجهة اليمنى لنهر الفرات، مما يسهل عمليات الري. تشتهر المنطقة بزراعة النخيل وأشجار الفاكهة، بالإضافة إلى المحاصيل الحقلية مثل الحنطة والشعير. يتم ري المحاصيل في المناطق الصحراوية باستخدام المرشات المحورية.

التحديات والتاريخ الحديث

تعاني ناحية جرف الصخر من افتقارها إلى البنية التحتية الأساسية. شهدت الناحية إهمالاً ملحوظاً بعد احتلال أمريكا للعراق عام 2003. يعود هذا الإهمال إلى عدة أسباب، منها تدمير منشأة أحيائية (بيولوجية)، وسيطرة تنظيم داعش على الناحية، بالإضافة إلى انتشار العبوات المزروعة بكثرة منذ عام 2003. كانت الناحية تابعة سابقاً للتصنيع العسكري. وتشير المعلومات إلى وجود نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل بين سكان الناحية.