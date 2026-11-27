يشير مصطلح "instinct" إلى غريزة، وهي سلوك فطري وغير مكتسب لدى الكائنات الحية. في سياق البحث عن "ما هو instinct"، فإن المعلومات المتوفرة ترتبط بشكل مباشر بفيلم شهير يحمل هذا الاسم باللغة الإنجليزية، وهو "غريزة أساسية" (Basic Instinct)، والذي حققت من خلاله الممثلة الأمريكية شارون ستون شهرة واسعة.

شارون ستون وفيلم غريزة أساسية

شارون ستون هي ممثلة أمريكية ولدت في 10 مارس 1958. رشحت ستون لنيل جائزة الأوسكار، وهي حائزة على جائزتي غولدن غلوب والإيمي. بالإضافة إلى مسيرتها التمثيلية، تعمل شارون ستون كمنتجة أفلام، كما أنها كانت عارضة أزياء سابقة.

حققت شارون ستون شهرة واسعة نتيجة دورها في فيلم "غريزة أساسية" (Basic Instinct) الذي صدر عام 1992. وقد ظهرت لاحقاً في الجزء الثاني من الفيلم، "غريزة أساسية 2"، عام 2006.

أعمال مميزة لشارون ستون

تضم قائمة أفلام شارون ستون المميزة أعمالاً أخرى بارزة. من بين هذه الأفلام:

الاختصاصي (Specialist) مع سيلفستر ستالون.

كازينو (Casino) مع روبرت دي نيرو وغلوريا.

FAQ: Q: شارون ستون رشحت لنيل جائزة الأوسكار. A: نعم، شارون ستون رشحت لنيل جائزة الأوسكار. Q: شارون ستون حائزة على جوائز. A: نعم، شارون ستون حائزة على جائزتي غولدن غلوب والإيمي. Q: من أفلام شارون ستون المميزة. A: من أفلام شارون ستون المميزة: الاختصاصي مع سيلفستر ستالون، وكازينو مع روبرت دي نيرو وغلوريا.