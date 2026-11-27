لعبة GTA 6 هي لعبة أثارت جدلاً دولياً، وتتضمن مشاهد عنف وجرائم ومحتوى مخصص للبالغين، مما أدى إلى مطالبات بتقييد إتاحتها أو حجبها في عدد من الدول. وقد سجلت اللعبة أكبر إطلاق في تاريخ بلايستيشن، حيث تم لعبها 683 مليون ساعة خلال الأسبوع الأول، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة عبر خمسة أجيال من أجهزة الألعاب المنزلية. هذه البيانات تم الإعلان عنها من قبل شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت.

جدل دولي ومحتوى مخصص للبالغين

أثارت لعبة GTA 6 اهتماماً وجدلاً واسعاً على المستوى الدولي. ويعود هذا الجدل بشكل أساسي إلى طبيعة المحتوى الذي تتضمنه اللعبة. فهي تحتوي على مشاهد عنف وجرائم، بالإضافة إلى محتوى مصنف خصيصاً للبالغين. نتيجة لهذه المخاوف المتعلقة بالمحتوى، ظهرت مطالبات في عدد من الدول باتخاذ إجراءات لتقييد إتاحة اللعبة أو حتى حجبها بشكل كامل. تعكس هذه المطالبات النقاشات المجتمعية حول تأثير الألعاب التي تحتوي على محتوى حساس على فئات عمرية مختلفة.

إطلاق قياسي وأرقام لعب غير مسبوقة

شهدت لعبة GTA 6 لحظة تاريخية في عالم الألعاب عند إطلاقها، حيث تمكنت من تسجيل أكبر إطلاق في تاريخ منصة بلايستيشن. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تجاوزت اللعبة كل التوقعات فيما يتعلق بعدد ساعات اللعب. فقد تم لعب 683 مليون ساعة خلال الأسبوع الأول فقط من إطلاقها. هذا الرقم الهائل يعتبر رقماً قياسياً جديداً، حيث تجاوز الأرقام المسجلة عبر خمسة أجيال متتالية من أجهزة الألعاب المنزلية. هذه البيانات المذهلة تم الكشف عنها رسمياً من قبل شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت، الشركة الرائدة في مجال الألعاب.