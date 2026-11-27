اجتماع اللجنة المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك

عُقد اجتماع للجنة المنبثقة عن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في إسلام آباد، باكستان، يومي الجمعة والسبت. شهد الاجتماع مشاركة وزراء الخارجية والدفاع في كل من السعودية وتركيا وباكستان. تركزت المناقشات على تعزيز التنسيق العسكري ومراجعة خطوات تنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى بحث الصراع الدائر بين السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثيين).

تفاصيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك

تم توقيع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في 7 أغسطس/آب في قصر الصفا بمكة المكرمة. وقع الاتفاقية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، وينص نصها على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا على جميعها. تم إنشاء أمانة عامة في الرياض، وسيتولى منصب الأمين العام في المرحلة الأولى شخصية باكستانية لمدة 3 أعوام. وقد تم تعيين الفريق أول المتقاعد نعمان محمود من باكستان كأول أمين عام للحلف لمدة 3 سنوات، وتتمثل مهمته في المساعدة على تأسيس آليات عمل للتحالف، وتعزيز التنسيق، وتحويل الالتزامات السياسية إلى ترتيبات أمنية عملية.

التنسيق والتعاون المستمر

تعكس اتفاقية مكة للدفاع المشترك استعداد دول المنطقة لتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها، وقد أبدت دول أخرى في المنطقة رغبتها في الانضمام إلى التحالف. وشهدت العلاقات بين تركيا والسعودية تقاربًا ملحوظًا، حيث يعود تاريخ العلاقات إلى عام 1926، وتسارع التقارب بشكل خاص منذ زيارة ولي العهد السعودي لتركيا في يونيو/حزيران 2022. كما بحث أردوغان مع ولي العهد في الرياض توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة. وقد استضافت إسطنبول اجتماعًا لوزراء الخارجية والدفاع وكبار القادة العسكريين في الدول الثلاث ضمن اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في 31 أغسطس/آب. كما عُقد اجتماع وزراء خارجية دول الحلف الثلاث في نيويورك بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة لمتابعة إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل. وعُقد اجتماع لرؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان بالرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجهها المملكة، وتعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري، وتكامل القدرات. وقد أُدينت الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة والبنية التحتية المدنية في المملكة، وتم التأكيد على الالتزام بالدفاع الجماعي عن أمن وسيادة وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية.

الخطوات المستقبلية

تم البدء فورًا في ترجمة الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق مكة إلى تعاون عسكري فعّال، بما في ذلك توفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في السعودية، وتفعيل تدابير الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة. أي تهديد يتعرض له أحد أعضاء التحالف سيتطلب استجابة جماعية. تم مناقشة التدابير اللازمة لتوفير ونشر القوات العسكرية المتفق عليها في السعودية. وقد أقر البرلمان التركي قانون الموافقة على التصديق على الاتفاقية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية التركية في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، ودخل حيز التنفيذ يوم نشره.