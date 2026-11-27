شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى 507 ريالات، بزيادة قدرها 12.86 ريال عن الأمس، بنسبة 2.60%.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 507 ريال ذهب عيار 22 465 ريال ذهب عيار 21 444 ريال ذهب عيار 18 381 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 3,659.40 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

هذا الارتفاع يأتي متماشياً مع صعود سعر الأوقية الذهبية العالمية التي سجلت 3,659.40 دولار أمريكي، مرتفعةً 93.20 دولار، أي ما يعادل 2.61%.

تأثرت الأسعار المحلية بشكل مباشر بسعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، مما انعكس على جميع عيارات الذهب المتداولة في السوق السعودي. فالأوقية العالمية، التي تزن 31.1 جرام، هي المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه أسعار الذهب محلياً.

تأثير الارتفاع على المشترين

بالنسبة للمستثمرين ومدخراتهم، فإن هذا الارتفاع يعني زيادة في قيمة مدخراتهم الذهبية. أما لمن يخطط للشراء، فقد يجد الأسعار أعلى مما كانت عليه بالأمس، مما قد يؤثر على قراراته الشرائية.

سعر جرام الذهب عيار 22 وصل إلى 465 ريال، وعيار 21 إلى 444 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 381 ريال، وكلها شهدت نفس نسبة الارتفاع تقريباً.