التقى قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، ونائبه صدام حفتر، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا، في زيارة رسمية تمت يوم الأربعاء بدعوة من الرئيس أردوغان. ووصف صدام حفتر اللقاء بأنه "مرحلة جديدة من العلاقات الراسخة"، حيث وافق الرئيس التركي على "الإعفاء من تأشيرات الدخول بين البلدين". يأتي هذا التطور في ظل تحسن ملحوظ في علاقات تركيا مع سلطات الشرق الليبي في السنوات الأخيرة، حيث صرح وزير الخارجية التركي بأن تركيا طورت علاقاتها مع شرق ليبيا لتصبح قريبة من مستوى علاقاتها مع غرب البلاد.

محادثات معمقة وتعزيز للعلاقات الثنائية

عُقدت محادثات في أنقرة بين قيادة الجيش الليبي برئاسة خليفة حفتر والجانب التركي. وشملت هذه المحادثات ملفات حيوية مثل الأمن والطاقة والدفاع وإعادة الإعمار. وقد أكد الجانب الليبي أن تجاوز المسار الذي يؤسس له مع الجمهورية التركية يأتي على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بهدف تعزيز دور البلدين في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أبدى الجانب التركي حرصه وتوجهه نحو "دعم وحدة الدولة الليبية، والإسهام في تهيئة الظروف اللازمة لإنهاء حالة الانقسام"، مؤكداً أن توحيد الدولة الليبية وبناء مؤسساتها الوطنية وترسيخ استقرارها ستظل غايات حاكمة لعملهم وتوجهاتهم.

تيسير حركة التنقل والإعفاء من التأشيرات

في خطوة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتيسير حركة التنقل والتبادل بين البلدين، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، استنادًا إلى تفاهمات مع الجانب التركي خلال زيارة حفتر إلى تركيا، إعفاء المواطنين الأتراك من اشتراطات الحصول المسبق على تأشيرة دخول البلاد والرسوم المقررة لها. وقد صدر القرار رقم 178 لسنة 2026 بشأن هذا الإعفاء. ولم يحدد البيان موعد دخول القرار حيز التنفيذ أو مدة الإقامة المسموح بها للمواطنين الأتراك بموجبه.