عاد مسلسل «جريمة في الزمالك» إلى قائمة الأكثر بحثاً و«ترند جوجل» مع انطلاق العرض الأول لحكايته، وهي ثالث حكايات مسلسل «القصة الكاملة» للفنانة صبا مبارك، وعُرضت ضمن موسمه الأول. وتدور الأحداث حول جريمة غامضة تقع في منطقة الزمالك، وتبدأ رحلة البحث عن حقيقة ما حدث وكشف ملابسات الواقعة، فيما تكشف التحقيقات المتقدمة أسراراً جديدة وتشابكاً في خيوط القضية مع محاولة الأبطال الوصول إلى الدوافع الحقيقية للشخصيات المرتبطة بالجريمة.

والسبب الأبرز في هذا الاهتمام أن الحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية عُرفت باسم «جريمة السوبر ماركت»، وقعت في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة خلال تسعينيات القرن الماضي، وظلت هوية مرتكبها مجهولة لسنوات طويلة. ولم يُعرف مرتكب الجريمة بحسب تصريحات مؤلف العمل، وهو ما يمنح الحكاية بعداً تحقيقياً يشد الجمهور.

من الصحف إلى الشاشة: كيف وُلدت الحكاية؟

قرأ السيناريست عمرو سمير عاطف عن الواقعة في الصحف المصرية وقت حدوثها، وفكر في تحويل القضية إلى عمل درامي قبل نحو 15 عاماً، وكتب تصوراً لها بالفعل، لكن الظروف لم تكن مناسبة لتنفيذ المشروع في ذلك الوقت. ويجمع مشروع «القصة الكاملة» صانع المحتوى سامح سند بالمنتج والمخرج مجدي الهواري.

وقبل الوصول إلى الشكل النهائي، تغير مكان الأحداث من جاردن سيتي إلى حي الزمالك، وكان عنوان الحكاية في مرحلة التحضير الأولى «جريمة السوبر ماركت» قبل أن تستقر على «جريمة في الزمالك». ولم يحتفظ السيناريو بجميع الشخصيات والتفاصيل المرتبطة بالواقعة الأصلية، إذ أعاد المؤلف تشكيل الحكاية.

«نادية» بين الأزمة المعيشية والمأزق النفسي

تجسد صبا مبارك شخصية «نادية»، امرأة تعمل كاشير في أحد المتاجر، وتعيش ظروفاً اجتماعية صعبة تجعلها تبحث عن فرصة لتغيير حياتها والخروج من الأزمات التي تحاصرها. وكشف الإعلان التشويقي الرسمي لمنصة «شاهد» عن ملامح الشخصية من خلال العبارة: «حياتها صعبة بس القدر حطها».

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صراعات «نادية» المركبة بين الأعباء المعيشية والمأزق النفسي والاجتماعي الذي تجد نفسها محاصرة فيه، وهو ما يفسر جزءاً من العودة القوية للبحث عن المسلسل.

الأبطال وصنّاع العمل وما ينتظر الجمهور

يضم فريق البطولة إلى جانب صبا مبارك كلاً من محمد علي رزق وأحمد بهاء، والحكاية من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمد عبدالتواب، وإنتاج مجدي الهواري.

البطولة: صبا مبارك، محمد علي رزق، أحمد بهاء.

صبا مبارك، محمد علي رزق، أحمد بهاء. التأليف: عمرو سمير عاطف.

عمرو سمير عاطف. الإخراج: محمد عبدالتواب.

محمد عبدالتواب. الإنتاج: مجدي الهواري.

وتمزج الحكاية بين الدراما الاجتماعية والتحقيق الجنائي والتشويق النفسي، وهو مزيج يضع المشاهد أمام قضية مفتوحة على أكثر من احتمال. أما ما يتعلق بموعد بث الحلقات المقبلة أو عددها أو أي تفاصيل إضافية عن جدول العرض، فلم يُعلن عنها في المعلومات المتاحة.

ويبقى السؤال الذي ينتظر الجمهور إجابته: هل تصل الأحداث إلى الدوافع الحقيقية للشخصيات المرتبطة بالجريمة، بعد سنوات من بقاء مرتكب الواقعة الأصلية مجهولاً؟