عاد اسم صبا مبارك إلى صدارة اهتمام الجمهور ومحركات البحث، بعد انطلاق العرض الأول لحكاية «جريمة في الزمالك»، ثالث حكايات مسلسل «القصة الكاملة». واشتعلت محركات البحث ونجحت صبا مبارك بأدائها في إعادة المسلسل إلى قائمة الأكثر بحثاً و«ترند جوجل» مرة أخرى، وهو ما يعكس التفاعل الجماهيري الكبير مع الطابع الدرامي المشوق والحبكة المعقدة التي تقدمها الحكاية.

وتقدم صبا مبارك في العمل شخصية «نادية»، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صراعاتها المركبة بين الأعباء المعيشية والمأزق النفسي والاجتماعي الذي تجد نفسها محاصرة فيه.

ما حكاية «جريمة في الزمالك»؟

تدور أحداث الحكاية حول جريمة غامضة تقع في منطقة الزمالك، وتبدأ بعدها رحلة البحث عن حقيقة ما حدث وكشف ملابسات الواقعة وسط تساؤلات تتصاعد مع تطور الأحداث. ومع تقدم التحقيقات تظهر أسرار جديدة وتتشابك خيوط القضية، ويحاول أبطال الحكاية الوصول إلى الدوافع الحقيقية للشخصيات المرتبطة بالجريمة.

الحكاية من بطولة صبا مبارك ومحمد على رزق وأحمد بهاء، ومن تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمد عبدالتواب وإنتاج مجدي الهواري. وقد تصدر المسلسل اهتمام الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حكايته ضمن الموسم الأول من «القصة الكاملة».

من «جريمة السوبر ماركت» إلى الزمالك

«جريمة في الزمالك» معالجة درامية مستوحاة من واقعة حقيقية عُرفت باسم «جريمة السوبر ماركت»، ظلت هوية مرتكبها مجهولة لسنوات طويلة. والواقعة الأصلية وقعت في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة خلال تسعينيات القرن الماضي، وقرأ عنها السيناريست عمرو سمير عاطف في الصحف المصرية وقت حدوثها، وما لفت انتباهه إليها هو الغموض الذي أحاط بتفاصيلها، خاصة أن هوية مرتكب الجريمة لم تُعرف.

وفكر عاطف في تحويل القضية إلى عمل درامي قبل نحو 15 عاماً وكتب تصوراً لها بالفعل، لكن الظروف لم تكن مناسبة لتنفيذ المشروع في ذلك الوقت. ويجمع مشروع «القصة الكاملة» صانع المحتوى سامح سند بالمنتج والمخرج مجدي الهواري.

وفي المعالجة التلفزيونية انتقل مكان الأحداث من جاردن سيتي إلى حي الزمالك، وتغير اسم الحكاية من «جريمة السوبر ماركت» في مرحلة التحضير الأولى إلى «جريمة في الزمالك». ولم يحتفظ السيناريو بجميع الشخصيات والتفاصيل المرتبطة بالواقعة الأصلية، إذ أعاد المؤلف تشكيل الحكاية بشخصيات ذات خلفيات اجتماعية وعلاقات متشابكة.

شخصية نادية وما ينتظر الجمهور

تجسد صبا مبارك شخصية نادية، وهي امرأة تعمل كاشير في أحد المتاجر، وتعيش ظروفاً اجتماعية صعبة تجعلها تبحث عن فرصة لتغيير حياتها والخروج من الأزمات التي تحاصرها. وكشف الإعلان التشويقي الرسمي لمنصة «شاهد» عن ملامح الشخصية من خلال العبارة: «حياتها صعبة بس القدر حطها».

ومع تصاعد الأسئلة حول الجريمة ومصير نادية، يترقب الجمهور ما ستكشفه الحلقات المقبلة من أسرار وتشابك في خيوط القضية. أما الموعد الدقيق للحلقات المقبلة أو أي تفاصيل إضافية عن جدول العرض فلم يُعلن في المعلومات المتاحة.