اللغة الرسمية في بنغلاديش هي اللغة البنغالية، وهي اللغة التي تُكتب بها تسمية الدولة نفسها: বাংলাদেশ. ومعنى اسم بنغلاديش في اللغة البنغالية الرسمية هو «دولة البنغال»، أما الاسم الرسمي الكامل للدولة فهو جُمْهُورِيَّةُ بَنْغَلَادِيشَ الشَّعْبِيَّةُ. وعاصمتها دكا، ونظام الحكم فيها جمهوري برلماني.

أين تقع بنغلاديش وما علاقة البنغالية بمنطقتها؟

تقع بنغلاديش في جنوب قارة آسيا، وتحدها الهند من كل الجهات ما عدا جهة أقصى الجنوب الشرقي التي تحدها منها ميانمار، ويحدها من الجنوب ساحل البنغال. وتُشكّل بنغلاديش مع الولاية الهندية في غرب البنغال منطقة البنغال العرقية متعددة اللغات، وهذا السياق الجغرافي والعرقي يفسّر حضور اللغة البنغالية بوصفها لغة الدولة الرسمية في بنغلاديش.

وتستقر بنغلاديش داخل دلتا الكنك الخصبة التي فرعاها نهرا الكنك والبراهمبوترا، وتتعرض إلى الفيضانات السنوية الناتجة عن الرياح الموسمية والأعاصير الحلزونية.

كيف وصلت بنغلاديش إلى حدودها الحالية؟

أُسست الحدود الحالية لدولة بنغلاديش مع تقسيم البنغال والهند في عام 1947. وبعد ذلك التقسيم أصبحت الإقليم الشرقي لدولة باكستان حديثة التأسيس، وكان يُعرف باسم باكستان الشرقية. وكانت الهند تفصل هذا الإقليم عن الشطر الغربي لباكستان (باكستان الغربية) بمسافة 1,600 كم تقريبًا (حوالي 1,000 ميل).

ثم أدى الإهمال الاقتصادي والتمييز السياسي إلى ثورة شعبية ضد غرب باكستان، وهو ما أدّى إلى قيام حرب الاستقلال في عام 1971، وانفصال باكستان الشرقية، وقيام دولة بنغلاديش. وبعد الاستقلال استمرت المجاعات والكوارث الطبيعية وانتشر الفقر والاضطرابات السياسية والانقلابات العسكرية، إلى أن شهدت البلاد استقرارًا نسبيًا وتقدمًا اقتصاديًا منذ عام 1991 عقب عودة النظام الديمقراطي.

حقائق أساسية عن بنغلاديش

اللغة الرسمية: البنغالية.

البنغالية. الاسم المحلي: বাংলাদেশ.

বাংলাদেশ. معنى الاسم: «دولة البنغال».

«دولة البنغال». الاسم الرسمي: جُمْهُورِيَّةُ بَنْغَلَادِيشَ الشَّعْبِيَّةُ.

جُمْهُورِيَّةُ بَنْغَلَادِيشَ الشَّعْبِيَّةُ. العاصمة: دكا.

دكا. نظام الحكم: جمهوري برلماني.

جمهوري برلماني. الموقع: جنوب قارة آسيا.

جنوب قارة آسيا. الحدود: الهند من كل الجهات ما عدا أقصى الجنوب الشرقي حيث ميانمار، وساحل البنغال من الجنوب.

ومن الناحية السكانية، تُعدّ بنغلاديش الدولة الثامنة على العالم من حيث عدد السكان، وتدخل ضمن الدول شديدة الكثافة السكانية التي ترتفع بها معدلات الفقر. وقد زاد الناتج الإجمالي المحلي للفرد للسعر المعدل في ضوء نسبة التضخم إلى أكثر من الضعف منذ عام 1975، وقلّت معدلات الفقر في الدولة إلى 20% منذ بداية التسعينيات، كما وُضعت بنغلاديش في قائمة الدول الإحدى عشر المتوقع تفوقها اقتصاديًا.

أما على المستوى الدولي، فبنغلاديش إحدى الدول الأعضاء في اتحاد دول الكومنولث، وعضو في اتحاد جنوب شرق آسيا للتعاون الإقليمي، وعضو في مبادرة خليج البنغال للتعاون الاقتصادي والفني في المجالات المتعددة (البيمستيك)، وعضو في مؤتمر القمة الإسلامي، وعضو في مجموعة الدول الثمانية النامية. وتشير المذكرة الخاصة بالدول التي أصدرها البنك الدولي في عام 2005 إلى أن بنغلاديش أحرزت تقدمًا مذهلاً في التنمية البشرية في مجالات التعليم والمساواة بين الذكور والإناث في التعليم والحد من النمو السكاني.