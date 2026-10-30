بحث الكثيرون مؤخراً عن تفاصيل حادث قطار فائق السرعة في إسبانيا، بعد وقوع تصادم مروع أسفر عن مقتل 69 شخصاً وإصابة عشرات آخرين. وقع الحادث صباح يوم الأربعاء عند الساعة 08:36 على الخط الواصل بين مدريد وإشبيلية، وتحديداً بين بلديتي "مورا" و"أورغاز" على بعد نحو 140 كيلومتراً جنوب مدريد. السبب المباشر للكارثة كان خللاً حاسوبياً في نظام الإشارات الآلي أدى لتوقف القطارات، تلاه صدور أمر خاطئ لقطار تابع لشركة "رينفي" الحكومية بالمضي قدماً نحو قطار آخر تابع لشركة "إيريو" الخاصة.

تفاصيل الكارثة وشهادات الناجين

كان على متن قطار "رينفي" 397 راكباً، بينما كان يحمل قطار "إيريو" 147 راكباً. نتيجة قوة الاصطدام الهائلة، اندفعت ثلاث عربات من القطار المصطدم إلى أسفل منحدر من الحصى. وصف ناجون المشهد بأنه مفزع، حيث انتُزعت المقاعد من أماكنها، واخترقت قضبان الحديد سقف إحدى العربات. ذكر الصحفي روبرتو غوميز أن الاصطدام كان مروعاً وتسبب في تناثر الحقائب وتدمير العربة، فيما أفاد الراكب تانغي بينيير برؤية أسلاك تسقط ودخان يتصاعد قبل توقف القطار فجأة. وأشار رافائيل بارسيلو إلى أن العربة السابعة كانت الأكثر تضرراً، حيث حصر ثماني ضحايا فيها.

لا يزال 50 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات إثر الإصابة بكسور وجروح مختلفة. استمرت فرق الإنقاذ في البحث عن ضحايا باستخدام كلاب مدربة ورافعات لرفع الحطام. يذكر أن هذا يعد ثاني حادث مميت لقطارات فائقة السرعة في إسبانيا خلال العام الحالي، إذ سبقه تصادم آخر في يناير على الخط نفسه بين الشركتين أسفر عن مقتل 46 شخصاً.

التداعيات الرسمية والإجراءات المتخذة

أعلن وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي أن إصدار الأمر بالتحرك كان "خطأً" ووصف الحدث بأنه "لا يصدق". ارتفع عدد القتلى إلى 69 شخصاً وفقاً لتصريحات رئيس إقليم قشتالة لا مانتشا إميليانو غارسيا-باشي، بعد أن ذكرت تقارير سابقة أن الحصيلة بلغت 68 قتيلاً. أعلنت الحكومة الإسبانية ثلاثة أيام من الحداد الوطني بدءاً من يوم الخميس التالي للحادث. كما توجه زعيم المعارضة ألبرتو نونييث فيخو إلى موقع الحادث لمعاينة الأوضاع، وزار الملك فيليبي السادس مستشفى في طليطلة للاطمئنان على الناجين حيث استقبله الطاقم الطبي.

أدى الحادث إلى إغلاق خط القطارات فائقة السرعة بين مدريد وإشبيلية وتعطيل حركة السفر بشكل كامل. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد دقيق لإعادة فتح الخط بالكامل، لكن التعطيل مستمر لحين انتهاء التحقيقات وأعمال رفع الحطام.

انقطاع المياه بسبب أعمال القطار الكهربائي في الإسكندرية

في سياق آخر يتعلق بأعمال البنية التحتية للقطارات، أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية انقطاع المياه بسبب أعمال القطار الكهربائي السريع. يشمل الانقطاع مناطق: برج العرب الجديد، برج العرب القديم، بهيج، ابو صير، الغربيات، ورافع الحمام. سبب الانقطاع هو ترحيل خط ناقل للمياه قطره 1500 مم المغذي لرافع مياه برج العرب (المرحلة السادسة).

موعد انقطاع المياه هو يوم الجمعة الموافق 30/10/2026 في تمام الساعة 2 ظهراً. ستعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من الأعمال مع توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة. للتواصل والشكاوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 أو الرقم 035815700 أو واتساب 01210767877.