حقق فريق النصر فوزاً صعباً على الحزم بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. سجل سامو كوستا هدف المباراة الوحيد للنصر في الدقيقة 26. بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 31 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، متساوياً في النقاط مع القادسية المتصدر بفارق الأهداف. في المقابل، تجمد رصيد الحزم عند 10 نقاط ليحتل المركز الـ15، ويتلقى خسارته الثانية توالياً.

تفاصيل المباراة

سيطر النصر على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 56% مقابل 44% للحزم. ورغم أن الحزم سدد 17 تسديدة مقابل 5 للنصر، إلا أن النصر كان أكثر فعالية على المرمى بتسديدتين على المرمى مقابل 5 للحزم. شهدت المباراة فرصاً خطرة قليلة، حيث لم يتمكن النصر من خلق أي منها، بينما أتيحت للحزم 3 فرص خطرة. ألغى الحكم هدفاً للحزم في الدقيقة 58 بداعي التسلل. كما أضاع راكان الغامدي فرصة للحزم في الدقيقة 53، وأضاع سامو كوستا فرصة تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 57. واجه النصر صعوبات في إنهاء الهجمات أمام المرمى في الدقيقة 79، بينما تدخل العمري ليبعد فرصة خطيرة للحزم في نفس الدقيقة.

ماذا بعد؟

يواصل النصر مطاردة صدارة جدول ترتيب دوري روشن، حيث حقق فوزه العاشر هذا الموسم، ولديه تعادل وهزيمتان. يستعد النصر لمواجهة القادسية يوم الجمعة المقبل، في مباراة قد تشهد تقلبات في صدارة الترتيب. أما الحزم، فيواصل تعثره ويتلقى خسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام الخليج بنتيجة (2-4). يتلقى الحزم الخسارة الثانية توالياً، ويتواجد في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.

إحصائيات المباراة