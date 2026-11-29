أرسلت باكستان قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية في إطار اتفاقيات التعاون الدفاعي بين البلدين. يأتي هذا الانتشار بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأمنية إثر هجمات الحوثيين على منشآت وبنية تحتية نفطية واقتصادية داخل المملكة، مما يعكس التزام إسلام آباد بأمن وسيادة المملكة وسلامة أراضيها، ويؤكد على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والروابط التاريخية والدينية بين البلدين. وقد جددت باكستان التزامها بحماية أمن السعودية وصون قدسية الحرمين الشريفين.

تفاصيل الانتشار ومراسم التوديع

أقيمت مراسم رسمية لتوديع القوات الباكستانية المتجهة إلى السعودية يوم السبت. حضر هذه المراسم عدد من كبار المسؤولين، منهم وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، والسفير السعودي لدى إسلام آباد راجح بن طامي البقمي، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الباكستاني الفريق عمر أحمد بخاري، وقائد فيلق لاهور الفريق محمد عمر بشير، بالإضافة إلى عدد من كبار القادة العسكريين. وأكد الجانب الباكستاني أن هذا الانتشار يعكس الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين، والروابط التاريخية والدينية التي تجمعهما.

سياق الانتشار وأهدافه

يأتي الانتشار العسكري الباكستاني في ظل التحديات الأمنية المستجدة وظهور مخاوف أمنية جديدة في المنطقة، وتحديداً في ظل هجمات الحوثيين على السعودية. وقد جددت اللجنة الإستراتيجية للشؤون السياسية والدفاعية لـ"تحالف مكة" إدانتها لهذه الهجمات. يذكر أن "تحالف مكة" تأسس بموجب اتفاق وقعه الرئيس التركي، وولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء الباكستاني، بهدف تعزيز الردع والدفاع المشترك، وينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا. كما وقعت السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك العام الماضي تتضمن التزامات متبادلة للدفاع عن البلدين في حال تعرض أي منهما لهجوم من دولة ثالثة. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن اتفاق الدفاع مع السعودية وتركيا لا يستهدف أي دولة ولا ينطوي على أي نيات عدائية.

ستتولى القوات الباكستانية تنفيذ المهام الموكلة إليها داخل الأراضي السعودية وفقاً للالتزامات المتفق عليها بين البلدين، وسيساهم هذا الانتشار في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة. ولم يكشف البيان عن حجم القوات الباكستانية، أو طبيعة المهام التي ستتولاها، أو مدة انتشارها في السعودية، كما لم يحدد تفاصيل المهام الميدانية الموكلة للقوات أو المعدات العسكرية المصاحبة لها.