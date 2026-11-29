يتزايد البحث عن "ضريبة" مع اقتراب موعد تطبيق الضريبة التكميلية للحد الأدنى المحلي على الشركات متعددة الجنسيات في المملكة العربية السعودية، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2027. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان ألا يقل معدل الضريبة الفعلي على أرباح هذه المجموعات عن 15%، وحماية الحصيلة الضريبية للمملكة من انتقال الإيرادات إلى دول أخرى. وقد أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدء تطبيق الضريبة في 19 نوفمبر 2026.

تفاصيل الضريبة التكميلية

تستهدف الضريبة الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية المجمعة 750 مليون يورو أو أكثر. وتطبق هذه الضريبة وفق شروط محددة تتعلق بإيرادات المجموعة خلال السنوات السابقة. جاء هذا القرار ضمن تطبيق القواعد الدولية للحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة بالركيزة الثانية (Pillar Two)، والتي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين. تهدف هذه القواعد إلى الحد من المنافسة الضريبية بين الدول ومنع نقل الأرباح إلى المناطق ذات الضرائب المنخفضة، وضمان عدم تآكل الوعاء الضريبي واتساع الفجوة ما بين مكان ممارسة النشاط الاقتصادي ومكان خضوع الضريبة.

يعطي النظام الحق للدول التي تتحقق داخلها الأرباح ودولة الشركة الأم في تحصيل تلك الضريبة، مما يضمن حماية الحقوق الضريبية للدول وعدم دفع الضريبة لدول أخرى. كما يرفع النظام من كفاءة التوزيع العالمي للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، ويحد من تخفيض العبء الضريبي ونقل الأرباح من خلال الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والحوافز في الدول ذات الضريبة المنخفضة.

التأثير المتوقع والتطبيق

تتوقع بعض الشركات، مثل "زين السعودية"، ألا يكون لتطبيق الضريبة أثر مالي جوهري على صافي أرباحها خلال عام 2027، حيث تقدر مصروف الضريبة بنحو 2% من صافي الربح المتوقع، مع تقدير معدل الضريبة التكميلية بنحو 5% في حال انخفاض معدل الضريبة الفعلي عن الحد الأدنى العالمي البالغ 15%. إلا أن محاكاة أجرتها "الأهلي المالية" تشير إلى أن الضريبة التكميلية قد تؤثر في أرباح 22 شركة مدرجة في السوق، خصوصاً في قطاعي الاتصالات والتجزئة. وتشير المحاكاة إلى أن "زين" قد تكون الأكثر تأثراً بانخفاض افتراضي في صافي ربحها يبلغ 11.3%، تليها شركات أخرى.

بدأ تطبيق الركيزة الثانية عالمياً في عام 2024م في أكثر من 50 ولاية/دولة، وتعتبر المملكة من أواخر الدول التي تبنت تطبيق هذه الضريبة على مستوى دول الخليج. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية للحكومات وفق التقديرات إلى 155 مليار دولار سنوياً، بمتوسط إيرادات إضافية للدول قد يصل إلى 5.4%. ستنعكس الأرقام على الكيانات في قوائمها المالية لعام 2027م، وستُورَّد إلى الهيئة ابتداءً من عام 2028م حتى مارس 2029م. يراعي المشروع خصم مبلغ الزكاة وضريبة الدخل من الوعاء الضريبي عند الاحتساب. وقد أفصحت بعض الشركات السعودية عن دفعها لهذه الضريبة عن العام السابق لدول أخرى.