العملة السعر الدولار الأمريكي 3.75 ريال اليورو 4.11 ريال الجنيه المصري 0.07 ريال الجنيه الإسترليني 4.91 ريال الدرهم الإماراتي 1.02 ريال الدينار الكويتي 12.03 ريال

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

حافظ الدولار الأمريكي على سعره مقابل الريال السعودي، حيث بلغ 3.75 ريال، دون تغيير يذكر عن الأمس. هذا الاستقرار يعكس غالباً التوازنات في الأسواق العالمية وتدفقات رأس المال.

شهدت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 4.11 ريال. هذه الزيادات الصغيرة، وإن كانت بالكاد محسوسة، قد تؤثر على تكلفة السلع المستوردة من منطقة اليورو.

تغيرات طفيفة في أسعار العملات

الجنيه المصري واصل ارتفاعه الطفيف ليصل إلى 0.07 ريال. هذا الارتفاع قد يكون له تأثير على تحويلات المصريين العاملين في المملكة.

الجنيه الإسترليني حافظ على ثباته تقريباً عند 4.91 ريال. أما الدرهم الإماراتي فقد سجل ارتفاعاً بسيطاً ليبلغ 1.02 ريال، مما يعكس قرب العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

الدينار الكويتي شهد ارتفاعاً ملحوظاً نسبياً مقارنة بالعملات الأخرى، حيث وصل سعره إلى 12.03 ريال. هذا الارتفاع قد يكون مدفوعاً بعوامل خاصة بالسوق الكويتي أو بالطلب على الدينار.