شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم، الأحد 29 نوفمبر 2026، ارتفاعاً طفيفاً في مختلف عياراته، مع ثبات سعر الأوقية العالمية. بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 506 ريال سعودي، بزيادة قدرها 0.05 ريال عن الأمس.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 506 ريال ذهب عيار 22 464 ريال ذهب عيار 21 443 ريال ذهب عيار 18 380 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 3,650.00 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

هذا الارتفاع الطفيف يعكس تفاعل السوق المحلي مع حركة الأوقية العالمية، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الريال السعودي. فكلما ارتفعت الأوقية أو زادت قيمة الدولار، انعكس ذلك إيجاباً على أسعار الذهب محلياً.

بالنسبة للمشترين أو المدخرين، فإن هذه الزيادات الطفيفة قد لا تشكل فارقاً كبيراً في الوقت الحالي، لكنها تشير إلى اتجاه عام صعودي قد يستمر. يتابع الكثيرون هذه الأسعار صباح كل يوم لاتخاذ قراراتهم الشرائية أو البيعية.

نظرة على العيارات المختلفة

أما الذهب عيار 22 فقد سجل سعراً بلغ 464 ريالاً سعودياً للجرام الواحد، بزيادة مماثلة عند 0.05 ريال. وعيار 21، الأكثر طلباً في المجوهرات، وصل إلى 443 ريالاً سعودياً بزيادة 0.05 ريال أيضاً.

أما الذهب عيار 18، والذي يعتبر خياراً اقتصادياً أكثر، فقد بلغ سعره 380 ريالاً سعودياً للجرام، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.04 ريال. هذه الفروقات الطفيفة في الزيادة بين العيارات تعكس طبيعة تركيبة كل عيار من الذهب الخالص.

وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت حافظت فيه الأوقية الذهبية العالمية على سعرها عند 3,650.00 دولار أمريكي، دون تغيير عن اليوم السابق. هذا الاستقرار العالمي يمنح السوق المحلي بعض الثبات، على الرغم من التقلبات الطفيفة في العيارات.