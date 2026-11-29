يبحث الناس عن «التقويم» لمعرفة مواعيد المناسبات الدينية والتعرف على أنظمة التقويم المختلفة. يعتمد التقويم الهجري، الذي أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، على دورة القمر، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم مرجعاً لأول سنة فيه. وتتضمن الأخبار المتداولة موعد شهر رمضان لعام 1448 هجريا (2027 ميلادي) الذي سيكون الإثنين 8 فبراير 2027، وموعد عيد الفطر فلكيا لعام 2027 الذي سيكون الأربعاء 10 مارس. كما تظهر تفاصيل حول ليلة الرغائب، وهي ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب، حيث تحل مساء الخميس 10 ديسمبر 2026، وفي العام المقبل مساء الخميس 2 ديسمبر 2027. بالإضافة إلى ذلك، يظهر التقويم الخاص بمادة اللغة الصينية، والذي يصنف ضمن المواد ذات التقويم الختامي.

التقويم الهجري وموعد المناسبات الدينية

التقويم الهجري، المعروف أيضاً بالتقويم القمري أو الإسلامي، هو نظام يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر. وقد أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه. وتتخذ بعض البلدان العربية، مثل السعودية، التقويم الهجري كتقويم رسمي للدولة. الأشهر الهجرية هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأول، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، وذي الحجة.

بالنسبة لمواعيد المناسبات الدينية لعام 2027، سيكون موعد شهر رمضان لعام 1448 هجريا يوم الإثنين 8 فبراير 2027. أما عيد الفطر فلكيا لعام 2027، فسيكون يوم الأربعاء 10 مارس. وتعتبر ليلة الرغائب، وهي ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب، مناسبة دينية مهمة. كلمة «الرغائب» هي جمع «رغيبة» وتعني ما يُرغب فيه من عطاء كثير وقيّم. في عام 2026، تحل ليلة الرغائب مساء الخميس 10 ديسمبر. وفي العام المقبل، 2027، تقع ليلة الرغائب مساء الخميس 2 ديسمبر. كما تم الإعلان عن موعد ليلة المعراج يوم الاثنين 4 يناير 2027، وليلة البراءة يوم الجمعة 22 يناير 2027، وليلة القدر يوم الجمعة 5 مارس 2027. وسيمتد عيد الفطر ليشمل أيام 9 و10 و11 مارس 2027.

التقويم في النظام التعليمي

في سياق آخر، تُصنَّف مادة اللغة الصينية ضمن المواد ذات التقويم الختامي. ويتبع نموذج التقويم لهذه المادة النموذج 3 من دليل توزيع درجات المواد الدراسية. يتوزع تقييم مادة اللغة الصينية كالتالي: 40 درجة للمهام الأدائية والمشاركة والتفاعل، و20 درجة للتقويمات الشفهية والتحريرية، و40 درجة لاختبار نهاية الفترة الدراسية. ويجب أن يقتصر تقويم الطلاب في كل فصل دراسي على المحتوى الذي أُنجز تدريسه فعلياً. كما يُنفذ التقويم التكويني بصورة مستمرة عقب كل وحدة دراسية أو مجموعة من الدروس، بهدف متابعة تقدم الطلاب، والتحقق من اكتساب المعارف والمهارات المستهدفة، وتحديد الفجوات التعليمية ومعالجتها. ويستمر تطبيق التقويم التكويني في الفصل الدراسي الثاني عقب كل وحدة دراسية أو مجموعة من الدروس. وتُنفذ التقويمات والاختبارات وفق دليل توزيع درجات المواد الدراسية المعتمد من وزارة التعليم، وتُطبق الاختبارات التحريرية والختامية على المحتوى الذي أُنجز تدريسه خلال الفصل.