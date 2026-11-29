تم نقل مباراة دولية ودية بين منتخبي الأردن وأستراليا لكرة القدم من عمّان إلى الدوحة. جاء هذا القرار استجابة لمخاوف اللاعبين الأستراليين بشأن الأوضاع الأمنية في الأردن، حيث اتفق الاتحادان الأسترالي والأردني على نقل اللقاء الذي كان مقرراً في الأصل. وقد دعت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا إلى عدم إقامة المباراة في عمّان، حيث عبر رئيس الرابطة عن رغبة اللاعبين في إعادة جدولة المباراة أو نقلها.

تفاصيل نقل المباراة

أكد الاتحاد الأردني نقل المباراة إلى الدوحة بناءً على طلب الاتحاد الأسترالي، بهدف ضمان إقامة المواجهة ضمن فترة التوقف الدولي الحالية. وقد شكر الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي الاتحاد الأردني على موافقته على النقل. يأتي هذا القرار في ظل توصيات من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية لمواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الأردن بسبب "الوضع الأمني غير المتوقع" و"التهديد الإرهابي".

وفي سياق متصل، ألغى منتخب الأردن مباراته الودية أمام إندونيسيا في الأسبوع الماضي بناءً على طلب الاتحاد الإندونيسي. وقد شهد الأردن مؤخراً أحداثاً أمنية، منها مقتل أحد أفراد جهاز الأمن العام طعناً في عملية صنفتها عمّان بـ"الإرهابية". كما وقع هجوم في محافظة الكرك الشهر الماضي، فتح فيه مسلحون النار داخل وخارج كنيسة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وقد وصف الأمن العام الأردني منفذي هجوم الكرك بـ"المتطرفين الذين يحملون فكراً تكفيرياً"، وأصدرت محكمة أمن الدولة قراراً بإعدام منفذي الهجوم على الكنيسة. وأكد الملك الأردني على عدم التهاون في محاربة الإرهاب.

ردود الفعل والتداعيات

أثار قرار نقل المباراة غضباً جماهيرياً في الأردن. واعتبر البعض قرار نقل المباراة "خاطئ وغير مدروس" ويؤثر على السياحة وصورة الأردن، ووصف آخرون القرار بأنه "يضر بصورة الوطن ويظهرنا كدولة هشة أمنياً". كما أشار البعض إلى أن "الرضوخ للمطالب الأسترالية، دون توضيح الأسباب الحقيقية، قد يكون له انعكاسات غير مباشرة".

على الصعيد الفني، يواجه المنتخب الأردني متاعب بسبب غياب عدد من اللاعبين للإصابة، بما في ذلك المدافع هادي الحوراني، وسعد الروسان، وإحسان حداد. ويستعد المنتخب الأردني لمواجهة أستراليا على ملعب سحيم بن حمد في الدوحة، وذلك في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا. يذكر أن المنتخب الأردني لم يحقق أي انتصار في مبارياته العشر الأخيرة، وكانت آخر مواجهاته التجريبية أمام سوريا وفنزويلا بنتائج التعادل.

الاستعدادات المستقبلية

تأتي هذه المباراة الودية ضمن استعدادات المنتخب الأردني لنهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية. ويسعى المنتخب الأردني إلى تحسين نتائجه بعد سلسلة من المباريات الأخيرة التي لم يحقق فيها أي انتصار. وقد شارك الأردن تاريخياً في نهائيات كأس العالم، لكنه خسر مبارياته الثلاث.