جدول مباريات الدوري السعودي اليوم: مواجهات قوية في الجولة 13

يُقدم لكم جدول مباريات دوري روشن السعودي للجولة الثالثة عشرة، حيث تقام اليوم مباريات هامة. تشمل هذه الجولة لقاء الخلود ضد الخليج، والقادسية ضد الفيحاء، والاتحاد ضد نيوم، بالإضافة إلى مباراة الرياض ضد الفتح. تُبث جميع المباريات عبر قنوات ثمانية، مع توفر البث المباشر عبر تطبيق ثمانية.

تفاصيل المباريات

مباراة الخلود ضد الخليج

موعد المباراة: 15:15 بتوقيت السعودية، 16:15 بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة: ثمانية 2.

مباراة القادسية ضد الفيحاء

موعد المباراة: 17:20 بتوقيت السعودية، 18:20 بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة: ثمانية 1.

مباراة الاتحاد ضد نيوم

موعد المباراة: 20:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة: ثمانية 2.

مباراة الرياض ضد الفتح

تقام هذه المباراة في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي.

موعد المباراة: الرابع وخمسة وعشرين دقيقة عصر اليوم.

الملعب: ملعب الفتح.

كيفية متابعة المباريات

يمكنكم متابعة جميع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات ثمانية. للبث المباشر، يمكنكم استخدام تطبيق ثمانية.

معلومات إضافية

تُعد هذه المباريات جزءًا من الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي هي قنوات ثمانية.

الناقل الرسمي للبث المباشر لدوري روشن السعودي هو تطبيق ثمانية.

اليوم هو الخميس.

لم يتم الإعلان عن نتيجة أي من المباريات المذكورة.