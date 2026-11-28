عند البحث عن أفضل برنامج لتنزيل الفيديوهات لنظام أندرويد، فإن المصدر الرسمي لتنزيل التطبيقات هو جوجل بلاي. يتيح لك هذا المتجر تصفح وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات، سواء كانت مجانية أو مقابل تكلفة، مباشرة على جهازك. في عام 2016 وحده، تم تنزيل أكثر من 82 مليار تطبيق من متجر جوجل بلاي، مما يدل على حجم استخدامه.

ما هو جوجل بلاي؟

جوجل بلاي هو متجر التطبيقات الرسمي للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد. تم إطلاق جوجل بلاي في 6 مارس 2012، وهو خدمة توزيع رقمية يتم تشغيلها وتطويرها بواسطة جوجل. يجمع جوجل بلاي تحت علامة تجارية واحدة سوق أندرويد وجوجل ميوزك وجوجل أي بوك.

كيفية تنزيل التطبيقات من جوجل بلاي

يمكن تنزيل التطبيقات مباشرة على جهاز أندرويد من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بلاي ستور. كما يمكن تنزيل التطبيقات عن طريق تثبيتها على الجهاز من موقع جوجل بلاي الإلكتروني.

التطبيقات المتاحة على جوجل بلاي

في عام 2017، وصلت التطبيقات المنشورة على جوجل بلاي إلى أكثر من 3.5 مليون تطبيق. تشمل خدمات جوجل بلاي خدمات مثل جوجل بلاي كتب وجوجل بلاي ألعاب. كانت هناك خدمات أخرى متاحة سابقًا مثل موسيقى جوجل بلاي قبل أن يتم إيقافها لصالح يوتيوب ميوزك وجوجل بودكاست في ديسمبر 2020. كما تم التخلص التدريجي من صحف ومجلات جوجل بلاي في نوفمبر 2018، وتمت إعادة تسمية تلفزيون وأفلام جوجل بلاي إلى تلفاز جوجل في سبتمبر 2020.

ميزات التطبيقات المستهدفة

التطبيقات المتاحة من خلال جوجل بلاي يمكن أن تستهدف الأجهزة التي تحتوي على مكونات أجهزة معينة مثل مستشعر الحركة أو الكاميرا الأمامية.

قضايا الأمان في جوجل بلاي

كان المتجر محط نظر العديد من القضايا المتعلقة بالأمان، حيث تمت الموافقة على العديد من البرامج الضارة ونشرها على المتجر.