عاد اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى التدريبات، ليضع حداً لأسبوع من القلق والترقب. جاءت عودته لتمنح برشلونة أتلتيك دفعة قوية قبل مواجهته الحاسمة أمام تيراسا. كان اللاعب قد غاب عن مباراتين مهمتين، بما في ذلك ديربي الفريق الرديف أمام إسبانيول، ولم يكن متاحاً للفريق الأول ضد فياريال. سبب الغياب كان آلاماً عضلية، حيث شعر اللاعب ببعض التوعك يوم السبت الماضي، مما دفع النادي إلى إراحته لتجنب تفاقم أي مشكلة بدنية. استغل حمزة عبد الكريم أسبوعاً كاملاً للتعافي، مما أتاح له استعادة لياقته الكاملة.

تفاصيل الغياب والعودة

لم يتمكن المدرب جوليانو بيليتي من الاعتماد على حمزة عبد الكريم في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، مما أبرز أهمية اللاعب في تشكيلة الفريق. يوم الجمعة، تدرب حمزة تحت إشراف بيليتي بشكل طبيعي، وهو ما يؤكد أن مرحلة الغياب قد انتهت وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة أمام تيراسا. يعتبر عبد الكريم لاعباً أساسياً في حسابات الفريق الأول، لكن الأولوية في الأسابيع الأخيرة كانت منحه دقائق لعب أكثر مع الفريق الرديف بهدف اكتساب دور بارز معه. ولم يسافر اللاعب إلى باكو لمباراة دوري أبطال أوروبا، بينما كان جيستاو ضمن تشكيلة الفريق الأول في تلك المناسبة. خطة النادي واضحة: حمزة سيكون القائد الهجومي للرديف في المرحلة المقبلة.

ماذا ينتظر حمزة عبد الكريم وبرشلونة أتلتيك؟

وجود حمزة في التدريبات يعني أنه سيكون متاحاً لمباراة السبت ضد تيراسا، والتي ستقام على ملعب يوهان كرويف. هذه المباراة مهمة لاستعادة مستواه والعودة ليكون لاعباً محورياً مع الفريق الرديف. من المستبعد عملياً أن يكون ضمن خطط الفريق الأول لمباراة الأحد في لا كورونيا، نظراً لأن برشلونة سيسافر يوم السبت، مما يجعل من الصعب الجمع بين الالتزامين. تدربه مع بيليتي يوم الجمعة الماضي يشير إلى أن وجهته التالية ستكون الفريق الرديف. سجل حمزة عبد الكريم هدفاً واحداً مع برشلونة أتلتيك هذا الموسم، وكان هذا الهدف من ركلة جزاء ضد أوتيبو في مباراة انتهت بفوز برشلونة 2-1. يحتل برشلونة أتلتيك صدارة المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 26 نقطة، بينما يحتل تيراسا المركز الثاني برصيد 24 نقطة.