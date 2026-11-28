استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، حيث بلغ 3.75 ريال، دون تغيير عن الأمس. هذا الاستقرار في العملة الخضراء يبعث برسالة طمأنينة للمستوردين والمستثمرين.

العملة السعر الدولار الأمريكي 3.75 ريال اليورو 4.10 ريال الجنيه المصري 0.07 ريال الجنيه الإسترليني 4.91 ريال الدرهم الإماراتي 1.02 ريال الدينار الكويتي 12.01 ريال

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

أسعار العملات الأخرى

سجل اليورو انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 4.10 ريال. بينما تراجع الجنيه المصري إلى 0.07 ريال. هذه التحركات الطفيفة قد تؤثر على تكلفة الاستيراد من هذه الدول. أما الجنيه الإسترليني فقد شهد ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 4.91 ريال. من ناحية أخرى، حافظ الدرهم الإماراتي على استقراره عند 1.02 ريال، وكذلك الدينار الكويتي الذي سجل 12.01 ريال. هذه المستويات تعكس ديناميكيات العرض والطلب في الأسواق العالمية والمحلية.

تأثير على المشتري والمدخر

هذه الأسعار تعني أن تكلفة استيراد السلع المقومة بالدولار واليورو والإسترليني قد تشهد تعديلات طفيفة. بالنسبة للمدخرين، فإن استقرار الدولار يعني أن قيمة مدخراتهم المقومة بالريال تظل ثابتة أمام العملة الأمريكية. يتابع الجميع هذه التغيرات اليومية لتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة.