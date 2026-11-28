شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم، السبت 28 نوفمبر 2026، انخفاضاً طفيفاً في معظم عياراته، لتسجل الأوقية العالمية استقراراً نسبياً. هذا التراجع، وإن كان ضئيلاً، يعكس التأثير المباشر لأسعار الذهب عالمياً وسعر صرف الدولار على السوق المحلية.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 506 ريال ذهب عيار 22 464 ريال ذهب عيار 21 443 ريال ذهب عيار 18 380 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 3,650.00 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

نظرة على العيارات المختلفة

بالنسبة لليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً 506 ريالات سعودية، بانخفاض قدره 0.01 ريال. كما تراجع جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 464 ريالاً، وجرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى 443 ريالاً، وكلاهما بانخفاض 0.01 ريال أيضاً. أما عيار 18 قيراطاً، فقد وصل إلى 380 ريالاً للجرام، مسجلاً نفس الانخفاض الطفيف.

هذه التحركات الصغيرة تحدث بشكل يومي، وتتأثر بشكل أساسي بما يحدث في الأسواق العالمية. سعر الأوقية العالمية يلعب الدور الأكبر، وأي تقلبات فيه تنعكس مباشرة على أسعار الذهب المحلية، خاصة مع ارتباطها بسعر صرف الدولار.

الأوقية العالمية والذهب المحلي

سجلت الأوقية العالمية للذهب اليوم 3,650.00 دولار أمريكي، مع ثبات في السعر مقارنة باليوم السابق. تتكون الأوقية من 31.1 جرام، وتعتبر المعيار الأساسي لتسعير الذهب في العالم.

بالنسبة للمستثمرين والمدخرين في السعودية، فإن هذه الأرقام تعني أن شراء الذهب اليوم قد يكون بفرق بسيط جداً عن الأمس. بينما قد لا يلاحظ المستهلك العادي هذا الانخفاض، إلا أنه يشير إلى حالة من الاستقرار الحذر في سوق الذهب.