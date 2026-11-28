يبحث الكثيرون عن تفاصيل مباراة اعتزال نجم كرة القدم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، خاصة بعد الإعلان عن مشاركة صديقه وزميله القديم ليونيل ميسي. تأتي هذه المباراة لتكريم جيل كامل وجمع الأصدقاء القدامى، حيث أعلن تيفيز اعتزاله رسميًا في يونيو 2022، منهيًا مسيرته في بوكا جونيورز في نفس الشهر. بعد اعتزاله، اتجه تيفيز إلى مجال التدريب، حيث أشرف على أندية مثل إنديبنديينتي دي أفيانيدا وروزاريو سنترال.

تفاصيل مباراة الاعتزال

ستقام مباراة اعتزال كارلوس تيفيز في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وتحديدًا على ملعب لا بومبونيرا، معقل بوكا جونيورز. من المقرر أن تقام المباراة في العشرين من ديسمبر. وقد أكد ليونيل ميسي، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا، مشاركته في هذه المناسبة الخاصة، وهو ما جاء الإعلان عنه يوم الخميس. يعود ميسي للمشاركة من أجل صديق وزميل قديم، حيث لعبا معًا في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وكوبا أمريكا 2011. الحساب الرسمي للمباراة "adios apache" نشر صورة لميسي على إنستجرام تأكيدًا لمشاركته.

إلى جانب ميسي، من المتوقع أن يشارك في المباراة أساطير كرة القدم ونجوم آخرون، منهم جانلويجي بوفون، خوان رومان ريكيلمي، ريو فرديناند، مارتن باليرمو، سيرجيو أجويرو، جابرييل عمر باتيستوتا، وباتريس إيفرا. كما قد تتم دعوة كريستيانو رونالدو للمشاركة، والذي لعب تيفيز سابقًا بجواره في مانشستر يونايتد.

مسيرة كارلوس تيفيز وأبرز محطاته

يبلغ كارلوس تيفيز من العمر 42 عامًا، وقد امتدت مسيرته الكروية الحافلة باللعب لأندية عريقة مثل بوكا جونيورز، كورينثيانز، وست هام، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، يوفنتوس، وشانغهاي شينهوا. أنهى تيفيز مسيرته مع بوكا جونيورز في يونيو 2022، وأعلن اعتزاله رسميًا في نفس الشهر. بعد الاعتزال، اتجه تيفيز إلى عالم التدريب، حيث تولى مسؤولية أندية مثل إنديبنديينتي دي أفيانيدا وروزاريو سنترال.

في سياق متصل، يستعد ليونيل ميسي لخوض مباراة تجريبية أخرى مع إنتر ميامي ضد ريفر بلايت في التاسع عشر من يناير في بوينس آيرس. يذكر أن ميسي قاد الأرجنتين للفوز بكوبا أمريكا 2021، كأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2024، ولديه ثماني كرات ذهبية. وقد اعتزل ميسي اللعب الدولي في وقت سابق من العام الحالي.