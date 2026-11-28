يأتي البحث عن "معاهدة" في سياق جهود دولية متواصلة لتعزيز الأمن والسلم العالميين، لا سيما فيما يتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية. وقد برز المغرب مؤخراً في هذا المجال من خلال إبراز المكانة المحورية للقارة الإفريقية في الانخراط من أجل إضفاء الطابع العالمي على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وقد نظم هذا الحدث في فيينا احتفاء بالذكرى الثلاثين لفتح باب التوقيع على المعاهدة، مما يعكس أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق عالم خالٍ من التجارب النووية.

جهود المغرب لتعزيز المعاهدة

يقوم المغرب بعمل ملموس لفائدة إفريقيا بهدف تشجيع تبادل الخبرات والتحسيس بمزايا معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وقد تجسد هذا المسعى في تنظيم ورشة إقليمية بالرباط في أكتوبر 2010، جمعت ثماني دول إفريقية لم تصادق بعد على المعاهدة وسبع دول صادقت عليها. يذكر أن المغرب اضطلع بدور حاسم في المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد المعاهدة، حيث ترأس مؤتمر نزع السلاح بجنيف في سبتمبر 1995. وقد مكنت المشاورات خلال رئاسة المغرب لمؤتمر نزع السلاح بجنيف من قبول 23 دولة جديدة. وفي يونيو 1996، فعل مؤتمر نزع السلاح الوثيقة CD/1356 التي اعتمدت خلال الرئاسة المغربية.

مبادرات مشتركة ودعوات مستمرة

تم تسليط الضوء على التدابير العشرة الواردة في الإعلان الوزاري المعتمد بمناسبة الرئاسة المشتركة المغربية-الفرنسية للمؤتمر الوزاري للمادة الرابعة عشرة، والذي عقد بنيويورك في سبتمبر 2009. وقد اعتمد المغرب وفرنسا مخطط عمل لتسريع دخول المعاهدة حيز التنفيذ. وبعد سبتمبر 2009، صادقت 13 دولة إفريقية على المعاهدة. نظم الحدث تحت شعار "30 سنة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.. عالم بلا تجارب نووية، مستقبل ينبغي الحفاظ عليه، ومهمة ينبغي إنجازها". وقد شارك الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، كما تدخل سفراء المغرب واليابان وهولندا ولاتفيا والسويد والفلبين في الجلسة. وأبرزت الأمانة التنفيذية للمنظمة التقدم المحرز في تطوير نظام الرصد الدولي وقدرات التحقق. وجدد سفراء اليابان وهولندا ولاتفيا والسويد والفلبين التأكيد على ضرورة الحفاظ على تعبئة سياسية مستمرة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ. وعمل المغرب على توسيع مشاركة الدول في أشغال مؤتمر نزع السلاح لتيسير اعتماد المعاهدة قبل 30 سنة. كما ترأس المغرب بشكل مشترك مع فرنسا قبل 17 سنة المؤتمر الوزاري للمادة الرابعة عشرة.

في سياقات أخرى، تشير الحقائق إلى نقاشات حول إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا. فقد صرحت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأنه "لا يمكن التوصل إلى تسوية سلمية دون تنازلات إقليمية من أوكرانيا"، مضيفة أنه "من الوهم تماما اليوم الحديث عن إبرام معاهدة سلام دون تنازلات إقليمية من أوكرانيا". كما حملت الغرب مسؤولية تصعيد التوتر. وفي سياق متصل، صرح رئيس قسم الدراسات الأوكرانية في معهد رابطة الدول المستقلة بأن "الدول الأوروبية لا تزال تدعو إلى نشر قواتها في أوكرانيا لأنها لا تريد السماح بتراجع مواقعها". وقد وصف الرئيس الروسي سعي السلطات في كييف للإبقاء على 10% من أراضي دونباس بأنه مسعى بلا جدوى، مؤكداً أن المهمة الأساسية للعملية العسكرية الخاصة تتمثل في التحرير الكامل لجميع مناطق الدونباس ونوفوروسيا. وأكد أن فريق الرئيس الأمريكي السابق يدعم المسار السلمي لتسوية الأزمة الأوكرانية، وأن أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحقق في جميع الأحوال. وأشار إلى أن الخلاف بشأن الأراضي لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى تسوية تنهي النزاع في أوكرانيا. كما صرح بأن روسيا وأوكرانيا تستعدان لعملية تبادل واسعة للأسرى بمشاركة أمريكية قبل نهاية ديسمبر المقبل. وأعلن أن أوروبا ستجلس إلى طاولة المفاوضات حول أوكرانيا ثم "تضع ساقيها عليها". وأشارت يوليا ميندل إلى أن فلاديمير زيلينسكي يرفض اتفاقات السلام.