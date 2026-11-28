كشفت دراسة علمية جديدة أن المريخ ربما شهد قبل نحو 4 مليارات سنة تدفقات هائلة من الحمم البركانية، استندت الدراسة إلى قياسات أجرتها المركبة الجوالة "برسيفيرانس" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية. ركز الباحثون على تكوين صخري قديم يسمى "سيتاه" يقع داخل فوهة، وهبطت المركبة في فبراير/شباط. تحتوي صخور "سيتاه" على تركيزات مرتفعة من معدن الأوليفين، وتشكلت الصخور ربما عندما انتشرت حمم بركانية منخفضة اللزوجة على سطح المريخ.

نتائج الدراسة

أدخل الفريق النتائج في نموذج حاسوبي لمحاكاة تدفق الحمم البركانية، وأظهرت الحسابات أن الحمم كانت شديدة السيولة مقارنة بكثير من الحمم البركانية المعروفة. يشبه الباحثون هذه الحمم بصخور "الكوماتييت" وهي صخور بركانية نادرة. قطعت الحمم التي شكلت صخور "سيتاه" مسافة تصل إلى 200 كيلومتر من مصدرها البركاني.

الخطوة القادمة

ستنقل المركبة إلى المريخ كبسولة SkyFall، التي ستحمل على متنها ثلاث مروحيات شبيهة بمروحية Ingenuity. ستتولى هذه المروحيات دراسة جيولوجيا الكوكب الأحمر وتاريخ مناخه، فضلا عن البحث عن الجليد تحت سطحه. سيُشغّل مفاعل SR-1 Freedom تدريجيا، مع زيادة قدرته تدريجيا. سيعمل المفاعل لفترة من الزمن، قبل أن تنتقل المحركات إلى استخدام الطاقة المستمدة من الألواح الشمسية.