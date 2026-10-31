سجل الدولار الأمريكي اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 استقراراً عند 3.75 ريال سعودي، دون تغيير يذكر مقارنة بتعاملات اليوم السابق، إذ لم تتحرك قيمته صعوداً ولا هبوطاً. ويأتي هذا الثبات في وقت يتابع فيه المتعاملون في السوق المحلية أسعار الصرف صباح كل يوم قبل إتمام أي عملية شراء أو تحويل.

العملة السعر الدولار الأمريكي 3.75 ريال اليورو 4.19 ريال الجنيه المصري 0.07 ريال الجنيه الإسترليني 5.02 ريال الدرهم الإماراتي 1.02 ريال الدينار الكويتي 12.08 ريال

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

وبين العملات الأخرى، تحرك اليورو بشكل طفيف ليصل إلى 4.19 ريال، بارتفاع بلغ 0.08% عن اليوم السابق. أما الجنيه الإسترليني فسجل 5.02 ريال، مرتفعاً 0.01 ريال بنسبة 0.14%. هذه الحركات الصغيرة تعني أن من يحوّل مبالغ بالعملة الأوروبية أو البريطانية سيدفع اليوم فرقاً بسيطاً جداً عن الأمس.

تحركات هامشية لمعظم العملات

وسجل الجنيه المصري 0.07 ريال للجنيه الواحد، بارتفاع نسبته 0.14%، وهي زيادة لا تكاد تُلحظ عند تحويل مبالغ صغيرة، لكنها تصبح ذات أثر عند المبالغ الكبيرة. أما الدرهم الإماراتي فبقي عند 1.02 ريال دون أي تغيير، تماماً كما كان عليه في اليوم السابق.

وفي المقابل، ارتفع الدينار الكويتي إلى 12.08 ريال، بزيادة 0.01 ريال ونسبة 0.07%. ويبقى الدينار الكويتي الأعلى قيمة بين العملات المدرجة، وهو ما يجعل أي تحويل بالدينار مكلفاً نسبياً للمشتري المحلي.

ماذا يعني ذلك لمن يشتري أو يدّخر؟

حركة سعر الصرف تتبع في الأساس قوة العملة الأجنبية أمام الريال، ويتأثر ذلك بالطلب على الدولار في الأسواق العالمية وبحركة التدفقات التجارية. وعندما ترتفع العملة الأجنبية ولو بنسبة ضئيلة، يرتفع معها سعرها بالريال، فيدفع المشتري أكثر قليلاً للحصول على المبلغ نفسه.

بالنسبة للمدّخر الذي يحتفظ بجزء من أمواله بعملة أجنبية، فإن ارتفاعاً بمقدار 0.01 ريال لا يغيّر كثيراً في قيمة مدخراته اليوم. لكن المتابعة اليومية تظل مفيدة لمن يخطط لتحويل مبلغ كبير في وقت قريب، لأن الفروق الصغيرة تتراكم عند المبالغ الكبيرة.

أما من يشتري بالريال من داخل السوق المحلية فلا يمسّه هذا التحرك إلا إذا كان طرفاً في عملية تحويل بعملة أخرى، وحينها يكون الفارق واضحاً في الفاتورة النهائية.