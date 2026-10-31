العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 538 ريال ذهب عيار 22 493 ريال ذهب عيار 21 471 ريال ذهب عيار 18 403 ريال أوقية الذهب (بالدولار) 3,876.40 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

سجّل سعر غرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم السبت 31 أكتوبر 2026 نحو 538 ريالاً، بانخفاض 0.04 ريال عن اليوم السابق، أي بنسبة 0.01%. وعلى المنوال نفسه تحرّك عيار 22 إلى 493 ريالاً للغرام، وعيار 21 إلى 471 ريالاً، وعيار 18 إلى 403 ريالات، وكلها بتراجع 0.04 ريال أو 0.03 ريال في العيار الأخير، وبنسبة 0.01% في كل حالة.

لماذا تحرّكت الأسعار بهذا القدر الصغير؟

الحركة نفسها هامشية، ولا تكاد تُذكر إذا قارنها المشتري بما دفعه أمس. السبب أن الأونصة العالمية، وهي المرجع الأول للأسعار المحلية، انخفضت 0.30 دولار فقط إلى 3,876.40 دولار، أي بنسبة 0.01%. والأونصة الواحدة تساوي 31.1 غراماً، ويُحسب سعر الغرام المحلي على أساسها مع سعر صرف الدولار مقابل الريال.

هذا يعني أن ما يحدث في السوق العالمية ينعكس على الرفوف المحلية بدرجة واحدة تقريباً، فحين تتحرك الأونصة بالدولار يتحرك الغرام بالريال بما يوازي حصته منها. وحين تكون الحركة بهذا الحجم، يبقى أثرها على الفاتورة النهائية ضئيلاً.

ماذا يعني ذلك للمشتري والمدّخر؟

من يشتري اليوم مصوغات أو سبائك لن يجد فرقاً ملموساً في الفاتورة مقارنة بيوم أمس، لأن التراجع لا يتجاوز أجزاء من الريال في الغرام. أما من يتابع الذهب كوعاء للادخار، فالرقم الذي يهمه هو اتجاه الأونصة بالدولار، لا حركة يوم واحد.

وتظل أسعار الأعيرة المختلفة مرتبطة بعضها ببعض، فالعيار 24 هو الأساس، وما دونه يُحسب بنسبة نقائه. لذلك يتحرك عيار 21 وعيار 18 بالاتجاه نفسه وبالنسبة نفسها تقريباً، كما يظهر في أرقام اليوم.

من المفيد لمن يتابع الأسعار صباح كل يوم أن يربط بين رقم الغرام المحلي ورقم الأونصة العالمية، فالأول نتيجة للثاني مضافاً إليه سعر الصرف. وحين تبقى الأونصة عند 3,876.40 دولار، يبقى الغرام عيار 24 قريباً من 538 ريالاً، وما حوله من الأعيرة يتبع المنحنى ذاته.