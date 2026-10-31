من يبحث بعبارة «كيف زمان» يجد ضالته في مسلسل كويتي يحمل اسم «كان في كل زمان»، وهو عمل درامي ابتدأ عرضه في غرة رمضان 2017، وتقف على بطولته الفنانة سعاد عبد الله. والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج محمد القفاص وسائد بشير الهواري وسيف شيخ نجيب وعيسى ذياب. وقد بُني العمل على شكل قصص متعددة لا علاقة لإحداها بسابقتها، وهو ما يجعله أقرب إلى سلسلة حكايات تتبدل فيها الشخصيات والأحداث مع كل قصة جديدة.

كيف تُروى قصص «كان في كل زمان»؟

يعتمد المسلسل على بنية مختلفة عن الدراما المتصلة التي تتابع خطاً واحداً من البداية إلى النهاية؛ فكل قصة فيه قائمة بذاتها، وتأخذ حلقتين أو ثلاث حلقات فقط، ثم ينتقل العمل إلى حكاية أخرى بشخصيات ومضمون مختلفين. وتتنوع القصص في مضمونها، ما يمنح المشاهد جرعة متجددة من الموضوعات داخل العمل الواحد، ويجعل متابعة أي قصة ممكنة دون الحاجة إلى معرفة ما سبقها.

خطوات متابعة المسلسل والوصول إلى قصصه

ابدأ بالتعرف على اسم العمل الصحيح: «كان في كل زمان». تذكّر موعد بدء العرض: غرة رمضان 2017. اختر القناة التي تتابع عليها العمل من بين القنوات التي عُرض عليها. تعامل مع كل قصة على أنها حكاية مستقلة، فلا تبحث عن رابط بينها وبين القصة السابقة. خصص متابعتك لحلقتين أو ثلاث لكل قصة، فهذا هو طول القصة الواحدة. إن أردت معرفة أسماء صنّاع العمل، فالمؤلفة هبة مشاري حمادة، والمخرجون محمد القفاص وسائد بشير الهواري وسيف شيخ نجيب وعيسى ذياب، والبطل سعاد عبد الله.

أين يُعرض المسلسل؟

عُرض «كان في كل زمان» على عدد من القنوات، ما أتاح له الوصول إلى جمهور واسع في أكثر من سوق:

قناة الراي.

قناة عمان.

قناة قطر.

قناة الظفرة.

أوربت المشفرة.

MBC1.

التصوير وصدى العمل

تم تصوير المسلسل في عدة لوكيشنات في عدد من الدول الخليجية والعربية وغيرها، وهو ما يعكس تنوع القصص التي يضمها العمل وتعدد بيئاتها. وقد نال المسلسل إعجاب العديد من المجلات والصحف العربية، وهو صدى يتناسب مع طبيعته القائمة على حكايات قصيرة مستقلة تتجدد موضوعاتها.

ما الذي لم يُعلن عنه؟

ليس في المعلومات المتاحة موعد محدد لعرض المسلسل على أي من القنوات المذكورة سوى تاريخ بدء العرض في غرة رمضان 2017، كما لم يُعلن عن مواعيد إعادة أو عن تفاصيل إضافية حول جدول الحلقات. ومن يبحث عن تاريخ بث دقيق لكل قناة على حدة فلن يجده ضمن ما هو متاح، والأفضل في هذه الحالة متابعة القناة نفسها.

لماذا يصل الباحث عن «كيف زمان» إلى هذا المسلسل؟

لأن الاسم الذي يبحث عنه قريب في شكله من عنوان المسلسل «كان في كل زمان»، فإن أول ما يستحق التوضيح أن العمل المقصود هو هذا المسلسل الكويتي، وأنه ليس عملاً متصلاً بل مجموعة قصص متنوعة، كل واحدة منها في حلقتين أو ثلاث، ببطولة سعاد عبد الله، وبتأليف هبة مشاري حمادة، وبإخراج أربعة مخرجين هم محمد القفاص وسائد بشير الهواري وسيف شيخ نجيب وعيسى ذياب. وبهذه المعلومات يستطيع القارئ أن يحدد ما يبحث عنه بدقة، وأن يعرف أين يتابع العمل وما طبيعة بنيته الدرامية.