تتلخص خطوات سحب الدم من الوريد في جمع الدم في كيس طبي يحتوي على مادة مانعة للتجلط متصل بأبرة معقمة تستعمل لمرة واحدة فقط توصل من الوريد في الذراع، وتستغرق العملية فترة زمنية مدتها بين 5 إلى 10 دقائق يكون المتبرع خلالها تحت الرعاية الطبية المباشرة، ويتم أخذ 400 إلى 450 مليلترا من الدم. وهذا الإجراء هو ما يُعرف بالتبرع بالدم، وهو إجراء طبي يتم فيه نقل الدم من شخص سليم معافى طوعاً إلى شخص مريض في حاجة ماسة إلى الدم.

خطوات سحب الدم من الوريد بالترتيب

الجلوس أو الاستلقاء على سرير التبرع، وتهيئة الذراع لسحب الدم من الوريد. توصيل الأبرة المعقمة، التي تستعمل لمرة واحدة فقط، بالوريد في الذراع. جمع الدم في كيس طبي يحتوي على مادة مانعة للتجلط. الانتظار طوال فترة السحب التي تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، مع البقاء تحت الرعاية الطبية المباشرة. أخذ الكمية المقررة من الدم، وهي من 400 إلى 450 مليلترا. البقاء على سرير التبرع لمدة 5 دقائق تحت الملاحظة الطبية بعد انتهاء السحب. الجلوس بعد التأكد من الحالة الطبية. تناول وجبة صغيرة، غالباً ما تتكون من عصير وبسكويت.

شروط يجب أن تتوفر في المتبرع

أن يكون المتبرع في وضع صحي لائق ليقبل تبرعه دون التأثير سلباً على صحته.

أن يكون شخصاً سليماً معافى، لأن التبرع يقوم على نقل الدم من شخص سليم معافى إلى شخص مريض في حاجة ماسة إليه.

ملاحظات عن كمية الدم المأخوذة

الكمية المأخوذة، وهي من 400 إلى 450 مليلترا، تمثل حوالي 1/12 من حجم الدم الموجود داخل جسم كل إنسان، والذي يتراوح بين 5 إلى 6 لترات. وبذلك تبقى الكمية المتبقية في الجسم هي الأصل الأكبر، ولا يمثل السحب إلا جزءاً صغيراً منها.

المدة بين التبرع والتبرع

يمكن معاودة التبرع بالدم كل 56 يوماً، وتشترط بعض بنوك الدم مدة 3 شهور على الأقل بين التبرعين. ولم يُعلن عن موعد أو تاريخ محدد يتعلق بهذه المدد غير ما ذُكر.

ماذا يحدث للدم بعد سحبه؟

يستخدم الدم في عمليات نقل الدم كاملاً أو بأحد مكوناته فقط بعد فصلها؛ وذلك عن طريق عملية تسمى التجزيء. أي أن الدم المسحوب قد يُنقل كما هو، وقد تُفصل مكوناته ويُنقل منها ما يحتاجه المريض.

خلاصة

سحب الدم من الوريد إجراء قصير ومنظم: أبرة معقمة لمرة واحدة، وكيس طبي مانع للتجلط، ومدة سحب بين 5 و10 دقائق، وكمية من 400 إلى 450 مليلترا، ثم ملاحظة طبية على السرير لمدة 5 دقائق، فجلوس بعد التأكد من الحالة، ووجبة صغيرة من عصير وبسكويت. ويبقى الشرط الأساسي أن يكون المتبرع في وضع صحي لائق حتى لا يؤثر التبرع سلباً على صحته.