إذا كنت تبحث عن خطوات قبل التبرع بالدم، فأهم ما ينبغي أن تعرفه أن التبرع إجراء طبي طوعي يُنقل فيه الدم من شخص سليم معافى إلى شخص مريض في حاجة ماسة إليه، وأنه لا يستغرق في حد ذاته سوى فترة تتراوح بين 5 و10 دقائق يكون المتبرع خلالها تحت الرعاية الطبية المباشرة. أما الاستعداد له فيبدأ قبل ذلك بالتأكد من أنك في وضع صحي لائق يقبل معه بنك الدم تبرعك دون تأثير سلبي على صحتك، ثم بالاطلاع على ما يحدث في أثناء التبرع وبعده حتى تصل مطمئناً.

خطوات التبرع بالدم

تأكد أولاً من أنك في وضع صحي لائق، فهذا شرط لقبول التبرع حتى لا يتأثر المتبرع سلباً. يعمل الفريق الطبي على جمع الدم في كيس طبي يحتوي على مادة مانعة للتجلط، متصل بأبرة معقمة تستعمل لمرة واحدة فقط، تُوصل من الوريد في الذراع. يتم أخذ كمية تتراوح بين 400 و450 مليلتراً من الدم، وهي تمثل حوالي 1/12 من حجم الدم الموجود داخل جسم الإنسان. تبقى على سرير التبرع لمدة 5 دقائق تحت الملاحظة الطبية بعد انتهاء عملية الجمع. يُسمح لك بالجلوس بعد التأكد من حالتك الطبية. تُقدَّم لك بعد ذلك وجبة صغيرة، غالباً ما تتكون من عصير وبسكويت.

شروط يجب أن تتوفر قبل التبرع

أن يكون المتبرع سليماً معافى، إذ يُشترط أن يكون في وضع صحي لائق ليقبل تبرعه دون التأثير سلباً على صحته.

أن يكون التبرع طوعياً، فهو إجراء طبي يُنقل فيه الدم من شخص سليم معافى طوعاً إلى شخص مريض في حاجة ماسة للدم.

معلومات عن كمية الدم وطريقة استخدامه

يتراوح حجم الدم داخل جسم الإنسان بين 5 إلى 6 لترات، والكمية التي تؤخذ في التبرع الواحد تمثل حوالي 1/12 من هذا الحجم. ولا يذهب الدم المتبرع به بالضرورة كاملاً إلى المريض، إذ يُستخدم في عمليات نقل الدم كاملاً أو بأحد مكوناته فقط بعد فصلها، عن طريق عملية تسمى التجزيء.

المدة بين التبرع والتبرع التالي

يمكن معاودة التبرع بالدم كل 56 يوماً، غير أن بعض بنوك الدم تشترط مدة 3 شهور على الأقل بين التبرعات. ولم يُعلن عن مواعيد أو أسماء مراكز تبرع محددة ضمن المعلومات المتاحة هنا، فعليك مراجعة بنك الدم الذي تقصده لمعرفة ما يطبقه من مدة.

ملاحظات بعد التبرع

البقاء على سرير التبرع 5 دقائق تحت الملاحظة الطبية أمر ضروري قبل مغادرة مكان التبرع.

لا تجلس إلا بعد التأكد من حالتك الطبية.

احرص على تناول الوجبة الصغيرة التي تُقدَّم لك، وغالباً ما تكون عصيراً وبسكويت.

تذكّر أن عملية التبرع نفسها قصيرة، فهي لا تستغرق أكثر من 5 إلى 10 دقائق تحت الرعاية الطبية المباشرة.

بهذه الخطوات يكون التبرع بالدم إجراءً واضحاً من بدايته إلى نهايته: تبدأ بالتأكد من صحتك، وتمر بجمع الدم في كيس طبي بأبرة معقمة تستعمل لمرة واحدة، وتنتهي بوجبة صغيرة بعد التأكد من حالتك الطبية، مع مراعاة المدة المطلوبة قبل التبرع التالي.