انتهت مباراة النصر والخلود بفوز النصر بنتيجة 5-3 مساء الخميس في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مباراة شهدت ستة أهداف في شوطها الأول وثلاثية لكريستيانو رونالدو في الشوط الثاني. ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة في المركز الثاني خلف القادسية بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز العاشر.

كيف سار الشوط الأول؟

بدأ الخلود المباراة بهدف مبكر عندما سجل جوليان دومينغيش في الدقيقة 16 بعد تجاوزه محمد سيماكان وتسديده في شباك الحارس بينتو ماثيوس. وأدرك النصر التعادل عبر أنجيلو غابرييل في الدقيقة 24، ثم تقدم بساديو ماني في الدقيقة 38. غير أن أنطوان إيسومبا سجل للخلود في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول (45+2)، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

ثلاثية رونالدو تحسم اللقاء

في الشوط الثاني ظهر رونالدو بصورة مختلفة، إذ سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 66 و72 و81، وهي الثلاثية الأولى له هذا الموسم. ورفع رونالدو بهذه الأهداف رصيده إلى 985 هدفًا في مسيرته مع الأندية والمنتخب، وأصبح على بعد 15 هدفًا من الهدف رقم 1000.

ركلة جزاء متأخرة للخلود

لم ينته اللقاء عند ثلاثية رونالدو، إذ احتُسبت ركلة جزاء للخلود في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني (90+4) بعد العودة إلى تقنية الفيديو نتيجة خطأ ارتكبه المدافع سعد الناصر، ونفذها دومينغيش بنجاح مسجلًا هدفه الشخصي الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 5-3.

ماذا عن رونالدو مع البرتغال؟

استُدعي رونالدو الثلاثاء إلى القائمة الأولية لمنتخب البرتغال استعدادًا لمباريات دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل، في ظل جدل سابق حول مغادرته معسكر المنتخب بصورة مفاجئة في 30 أيلول/سبتمبر بعد الجولة الافتتاحية من دوري الأمم. وأعلن الاتحاد البرتغالي الأسبوع الماضي فرض عقوبة إيقاف لمدة 30 يومًا على رونالدو على خلفية مغادرته المعسكر، وطُبّقت بأثر رجعي ما يعني أنه سيكون مؤهلًا للعودة مع نهاية الأسبوع الجاري.

بقية نتائج الخميس وترتيب المرحلة

شهدت المرحلة ذاتها فوز الخليج على الحزم 4-2، وفوز القادسية على الرياض 6-0، حيث سجل تيجاني رايندرز (18 و56 و89) أول هاتريك له مع فريقه، وأضاف عبدالله السالم (37) ومحمدو سانغاري (67) وخوليان كينيونيس (87).

المباراة النتيجة الخليج - الحزم 4-2 النصر - الخلود 5-3 الرياض - القادسية 0-6

وجاء ترتيب المرحلة الثانية عشرة كالتالي (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

القادسية: 12، 9، 1، 2، 32، 12، 28

النصر: 11، 9، 1، 1، 28، 11، 28

الهلال: 10، 9، 0، 1، 30، 9، 27

الاتحاد: 10، 7، 2، 1، 20، 10، 23

الأهلي: 10، 7، 0، 3، 27، 13، 21

نيوم: 11، 6، 1، 4، 16، 9، 19

الاتفاق: 11، 5، 3، 3، 17، 16، 18

الدرعية: 11، 4، 3، 4، 9، 11، 15

الخليج: 12، 3، 6، 3، 14، 19، 15

الخلود: 11، 3، 3، 5، 17، 26، 12

الرياض: 11، 3، 3، 5، 11، 25، 12

الشباب: 10، 2، 5، 3، 14، 14، 11

الحزم: 12، 2، 4، 6، 14، 20، 10

الفيصلي: 11، 2، 4، 5، 12، 20، 10

الفيحاء: 11، 1، 5، 5، 12، 19، 8

الفتح: 11، 1، 3، 7، 10، 23، 6

التعاون: 11، 0، 4، 7، 5، 19، 4

أبها: 10، 0، 2، 8، 6، 18، 2

مباريات الجمعة والسبت

تقام الجمعة مباريات أبها - الاتحاد (12:30)، والدرعية - نيوم (14:50)، والشباب - الأهلي (18:00). أما السبت فتقام مباريات التعاون - الاتفاق (13:30)، والفيحاء - الفيصلي (14:55)، والهلال - الفتح (18:00).

تعليق الدعيع على الثلاثية

على هامش اللقاء، سخر محمد الدعيع، أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، من ثلاثية رونالدو.