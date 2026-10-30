شهدت الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي موسم 2026-2027 مواجهة مثيرة جمعت بين فريقي النصر والخلود، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الأصفر بنتيجة 5-3. جاءت هذه النتيجة لتعزز موقع النصر في صدارة الترتيب، بينما سلطت الأضواء بشكل كبير على الأداء الفردي الاستثنائي للنجم كريستيانو رونالدو، الذي سجل ثلاثية (هاتريك) رفعت رصيده التهديفي التاريخي إلى 985 هدفاً، مما جعله على بعد 15 هدفاً فقط من تحقيق الإنجاز التاريخي بتسجيل الهدف رقم 1000 في مسيرته مع الأندية والمنتخب.

تفاصيل المباراة وأهداف الفريقين

أقيمت المباراة يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 على ملعب "الأول بارك"، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية (22:00 بتوقيت الإمارات). نقلت قنوات "ثمانية" الحدث عبر تردد 11919 أفقي على عرب سات، بمعدل ترميز 27500، وقام بالتعليق خالد المديفر ومشاري القرني. شهد الشوط الأول إثارة كبيرة، حيث افتتح الفرنسي جوليان دومينغيز التسجيل للخلود في الدقيقة 16، قبل أن يعدل البرازيلي أنجيلو غابرييل النتيجة للنصر في الدقيقة 24. ثم تقدم السنغالي ساديو مانيه بالنصر في الدقيقة 38، لكن الكاميروني لوا إيسومبا (أو أنطوان إيسومبا) أدرك التعادل للخلود في الدقيقة 45+2 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-2. في الشوط الثاني، حسم كريستيانو رونالدو (41 عاماً) النتيجة لصالح فريقه بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 66 و72 و81. ورغم محاولة الخلود تقليص الفارق عبر ركلة جزاء نفذها جوليان دومينغيز في الدقيقة 90+4، إلا أن النصر حافظ على الفوز بنتيجة 5-3. تجدر الإشارة إلى أن هذه كانت الثلاثية الأولى لرونالدو في الموسم الحالي.

التداعيات والترتيب والدوري الأوروبي

بعد هذا الفوز، ارتفع رصيد النصر إلى 28 نقطة، محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر القادسية، الذي جمع أيضاً 28 نقطة بعد فوزه الكبير على الرياض 6-0، والذي سجل فيه تيجاني رايندرز هاتريك. لعب النصر 11 مباراة حتى الآن، فاز في 9، وتعادل في واحدة، وخسر مباراة وحيدة، مسجلاً 28 هدفاً ومستقبلاً 11 هدفاً. على الجانب الآخر، تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز العاشر، بعد خوضه 11 مباراة حقق فيها 3 انتصارات و3 تعادلات وخسر 5 مباريات، وسجل 17 هدفاً بينما استقبلت شباكه 26 هدفاً. وعلى الصعيد الدولي، تأهل رونالدو للعودة إلى معسكر منتخب البرتغال بنهاية الأسبوع الجاري، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف لمدة 30 يوماً التي فرضها الاتحاد البرتغالي بأثر رجعي، وذلك عقب خلافه مع المدرب جورجي جيسوس ومغادرته المعسكر في 30 سبتمبر. وقد تم استدعاؤه للقائمة الأولية للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل. كما حسم رونالدو مؤخراً جائزة "BOAT" لأفضل نسخة من الكرة الذهبية، متفوقاً على ليونيل ميسي. وتستكمل جولات الدوري بمباريات الجمعة التي تشمل أبها ضد الاتحاد، والدرعية ضد نيوم، والشباب ضد الأهلي، بينما تقام يوم السبت مباريات التعاون ضد الاتفاق، والفيحاء ضد الفيصلي، والهلال ضد الفتح.