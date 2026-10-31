ثابت الجذب الكوني هو الثابت الذي يظهر في قانون الجذب العام لنيوتن، ويُرمز له بالحرف G، ويقدر بـ G = (6.67428 ± 0.00067) × 10^−11 m³ kg^−1 s^−2. وهذا القانون، المعروف أيضًا بقانون الجذب العام أو قانون التجاذب الكوني، هو قانون الجاذبية أو الثقالة، وينتمي إلى الميكانيكا الكلاسيكية. وهو القانون الذي يحدد مقدار قوة التجاذب بين أي جسمين في الكون انطلاقًا من كتلتيهما والمسافة بينهما، ويأتي ثابت الجذب العام بوصفه معامل التناسب الذي يجعل هذه العلاقة قابلة للحساب بوحدات فيزيائية محددة.

ما هو قانون الجذب العام لنيوتن؟

قانون الجذب العام لنيوتن (بالإنجليزية: Newton's Law of Universal Gravitation)، أو كما يعرف اختصارًا بقانون الجذب العام أو قانون التجاذب الكوني، هو قانون الجاذبية أو الثقالة وينتمي للميكانيكا الكلاسيكية. وهو قانون فيزيائي استنباطي ينص على أنه «توجد قوة تجاذب بين أي جسمين في الكون، تتناسب طرديًا مع حاصل ضرب كتلتيهما، وعكسيًا مع مربع المسافة بين مركزيهما».

ويصف القانون اتجاه القوة بين الجسمين أيضًا: فالكتلة m2 تؤثر على الكتلة m1 بقوة مقدارها F⃗2→1، والكتلة m1 تؤثر بقوة مقدارها F⃗1→2 على الكتلة m2. أي أن التأثير متبادل بين الكتلتين، ولكل قوة اتجاهها الخاص.

لماذا يسمى قانون التربيع العكسي؟ وما وحدة القوة؟

يُسمى هذا القانون عادة بقانون التربيع العكسي؛ لأن القوة تتناسب عكسيًا مع مربع المسافة بين مركزي الجسمين. فكلما تغيرت المسافة بين الجسمين، تغيرت القوة تبعًا لمربع هذه المسافة، لا تبعًا للمسافة نفسها.

أما وحدة القوة في هذا السياق فهي N، أي النيوتن، وهي الوحدة التي تُقاس بها قوة التجاذب الناتجة عن العلاقة بين الكتلتين والمسافة بين مركزيهما.

قيمة ثابت الجذب العام ودوره في القانون

يقدَّر ثابت الجذب العام G بـ:

G = (6.67428 ± 0.00067) × 10^−11 m³ kg^−1 s^−2

ويظهر هذا الثابت في صياغة قانون الجذب العام بوصفه معامل التناسب بين حاصل ضرب الكتلتين مقسومًا على مربع المسافة بين مركزيهما، وبين مقدار قوة التجاذب الناتجة. وبدونه لا يمكن تحويل العلاقة التناسبية بين الكتل والمسافة إلى مقدار عددي للقوة بوحدة النيوتن.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة الثابت كما وردت هي m³ kg^−1 s^−2، وهي وحدة مشتقة تتوافق مع كون القوة تقاس بوحدة N. أما القيمة المصحوبة بهامش ± 0.00067 فهي تعكس الدقة المرتبطة بتقدير هذا الثابت.

وبهذا يجمع قانون الجذب العام بين ثلاثة عناصر: كتلة كل جسم، ومربع المسافة بين مركزيهما، وثابت الجذب العام G. فالأولى تدخل في العلاقة تناسبًا طرديًا، والثانية تدخل تناسبًا عكسيًا، والثالث يحدد المقدار العددي للقوة. وعندما يُسأل عن ثابت الجذب الكوني، فإن الجواب المباشر هو G بقيمته المذكورة أعلاه، أما تفاصيل القياسات التجريبية التي أدت إلى هذا الهامش فلم تُذكر في المعلومات المتاحة.