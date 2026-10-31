فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أنه ورد في أهم ما ذُكر من فضائلها أن قراءتها في هذا اليوم نورٌ ما بين الجمعتين، أي نورٌ يمتد من جمعة إلى جمعة. وسورة الكهف سورة مكية رقمها 18 في ترتيب سور القرآن الكريم، وعدد آياتها 110 آية، وهي من السور ذوات الفضل في القرآن الكريم، وقد ذُكرت في أحاديث كثيرة.

مكانة سورة الكهف وموقعها في المصحف

تسبق سورة الكهف سورة مريم وتلحقها سورة الإسراء، وهي من السور المكية المتأخرة في النزول، وترتيب نزولها 69. وتتوسط السورة القرآن الكريم، وتقع في الجزئين الخامس عشر والسادس عشر، وتمتد ثماني صفحات في نهاية الجزء الخامس عشر وثلاث صفحات في بداية الجزء السادس عشر.

أما موضوعاتها، فتتناول التحذير من الفتن، والتبشير والإنذار، وذكر بعض المشاهد من يوم القيامة. ومن القصص التي تناولتها قصة أصحاب الكهف الذين سُميّت السورة لذكر قصتهم فيها.

الفضل الوارد في قراءتها يوم الجمعة

من أهم ما ذُكر في فضل السورة أن قراءتها في يوم الجمعة نورٌ ما بين الجمعتين. وهذا الفضل هو ما يبحث عنه من يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وهو ثابت في ما ورد من فضائلها لا في تفصيلات أخرى.

السورة مكية ورقمها 18 في ترتيب سور القرآن الكريم.

عدد آياتها 110 آية.

ترتيب نزولها 69، وهي من السور المكية المتأخرة في النزول.

تقع في الجزئين الخامس عشر والسادس عشر.

من أهم فضائلها أن قراءتها يوم الجمعة نورٌ ما بين الجمعتين.

قراءة رمزية لسورة الكهف عند كارل يونغ

إلى جانب الفضل الديني، تناول العالم النفساني كارل يونغ سورة الكهف قراءةً رمزية، إذ يرى أنها تناولت بكاملها ما أسماه «سر إعادة الولادة أو الولادة الثانية أو الجديدة». ويرى يونغ أن الكهف هو مكان إعادة الولادة، فحين يُغلق على شخص فهذا يعني أنه جرى احتضانه وتجديده لتعاد ولادته في جو من الغموض والسرية.

ويعتبر يونغ أن تعبير «في فجوة منه» يشير إلى الوسط وهو المركز حيث ترقد الجوهرة. ويرى أن أي شخص يدخل ذلك الكهف الموجود في داخل كل إنسان، أو في العتمة الكامنة خلف الوعي، سيجد نفسه منشغلًا في عملية تحول لا واعية، وأن الشخص مع دخوله إلى اللاوعي سيقيم اتصالًا مع محتويات وعيه.

وتظل هذه القراءة النفسية اجتهادًا في فهم السورة، بينما يبقى الفضل الشرعي لقراءتها يوم الجمعة هو ما ورد من أنها نورٌ ما بين الجمعتين.