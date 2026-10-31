خط جرينتش، أو خط الطول الأول، هو خط افتراضي على سطح الكرة الأرضية يُتخذ أساسًا لحساب التوقيت في مختلف أنحاء العالم. سُمي بهذا الاسم لأنه يمر في مدينة غرينيتش الواقعة في لندن، وهو الخط الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين: قسم شرقي وقسم غربي. وأهم ما يميز هذه المنطقة حديقة غرينيتش التي يتواجد فيها هذا الخط، ويحمل رقم 0 درجة.

لماذا سُمي خط جرينتش بهذا الاسم وأين يقع؟

يرتبط اسم خط الطول الأول بمدينة غرينيتش، وهي ضاحية تقع جنوب شرق لندن، وأصبحت الآن جزءًا من لندن نفسها. ويمكن تمييز موقعها بسهولة من أول نظرة على خريطة لندن، لوقوعها تحت الانحناء المميز لنهر التايمز. وفي هذه المنطقة توجد حديقة غرينيتش التي يتواجد فيها خط جرينتش، وهو ما جعل المدينة علامة معروفة في تحديد هذا الخط.

كيف يقسم خط جرينتش الأرض ويُحسب به التوقيت؟

يقسم خط غرينتش الكرة الأرضية إلى قسمين: قسم شرقي وقسم غربي. ويبلغ مجموع خطوط الطول 360 خطًا: 180 خطًا شرقي خط غرينتش، و180 خطًا غربي خط غرينتش. وعلى أساس هذا التقسيم يُحسب التوقيت:

التوقيت الشرقي من خط غرينتش يُحتسب بوقت غرينتش زائد خطوط الطول.

التوقيت الغربي من خط غرينتش يُحتسب بوقت غرينتش ناقص خطوط الطول.

وبهذا يكون خط غرينتش مرجعًا موحدًا يُقاس عليه التوقيت شرقًا وغربًا، ويمر على مناطق لديها نفس التوقيت.

أين يمر خط جرينتش وعلى أي الدول يقع؟

يمر خط غرينتش على قارتي أوروبا وأفريقيا، وهو يفصل بعض الدول إلى قسمين، من بينها الجزائر وبريطانيا وفرنسا ومالي وغانا. وهذا يعني أن هذه الدول تمتد على جانبي الخط، فيقع جزء منها شرقه وجزء آخر غربه، مع ما يترتب على ذلك من اعتماد وقت غرينتش أساسًا لحساب توقيتها المحلي.

أما تحديد تاريخ دقيق لاعتماد خط غرينتش مرجعًا عالميًا للتوقيت، أو أي تفاصيل أخرى عن تاريخ إنشائه، فلم يُذكر في المعلومات المتاحة، ولا يمكن الجزم بها هنا.