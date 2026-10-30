البيت الشعري «كيف ذاك الحب أمسى خبراً وحديثاً من أحاديث الجوى» هو جزء من قصيدة «الأطلال» للشاعر المصري إبراهيم ناجي. وقد اشتهر هذا النص تحديداً بعد تحويله إلى أغنية غنتها المطربة أم كلثوم، والتي حملت اسم القصيدة الأصلية. ولحن العمل الموسيقار رياض السنباطي، وقدمته أم كلثوم للمرة الأولى في تاريخ 7 أبريل 1966، أي بعد وفاة الشاعر بثلاثة عشر عاماً. وتُعد هذه الأغنية من أبرز الأعمال الغنائية في تاريخ أم كلثوم والموسيقى العربية في القرن العشرين، حيث ساهمت الصياغة الغنائية والأداء في شهرة النص الواسعة، حتى ارتبط اسم إبراهيم ناجي بالأغنية وأصبح يُعرف بلقب «شاعر الأطلال».

نشر الشاعر إبراهيم ناجي قصيدة «الأطلال» ضمن ديوان «ليالي القاهرة» الصادر عام 1944. تم اختيار أبيات مختارة من القصيدة الأصلية لتحويلها إلى عمل غنائي. أضيفت إلى النص المختار سبعة أبيات من قصيدة أخرى للشاعر نفسه بعنوان «الوداع». خضعت الأبيات المختارة لإعادة ترتيب وتعديلات لتلائم البناء الغنائي واللحن. شارك أحمد رامي بشكل بارز في إعداد النص الغنائي واختيار الأبيات المناسبة. تولى الموسيقار رياض السنباطي مسؤولية تلحين العمل الغنائي بالكامل. قدمت أم كلثوم الأغنية للمرة الأولى للجمهور في تاريخ 7 أبريل 1966.

الفرق بين النص الشعري الأصلي والنسخة المغناة

يختلف النص الغنائي للأغنية عن القصيدة الأصلية المنشورة في ديوان «ليالي القاهرة». فلم تغنِ أم كلثوم القصيدة بنصها الكامل كما نشرت في الديوان، بل اعتمد العمل على أبيات مختارة من قصيدة «الأطلال»، مع إضافة سبعة أبيات من قصيدة «الوداع» لنفس الشاعر. وبذلك تعتبر الأغنية عملاً مركباً من نصين شعريين مختلفين لإبراهيم ناجي. وقد أجريت تعديلات على عدد من الأبيات، وخضعت لإعادة ترتيب لتناسب اللحن والأداء الغنائي، مما جعل النص النهائي مغايراً للنص المنشور originally.

دور الفنانين في نجاح العمل

ساهم كل من أم كلثوم ورياض السنباطي وأحمد رامي في تحويل النص إلى أشهر القصائد المغناة. فقد تولى رياض السنباطي تلحين العمل بالكامل، بينما شارك أحمد رامي في إعداد النص الغنائي. وساهمت صياغة أم كلثوم الغنائية وأدائها، بالإضافة إلى لحن السنباطي، في ترسيخ مكانة الأغنية كأحد أهم الأعمال الفنية في القرن العشرين. وتدور موضوعات القصيدة حول تجربة الحب والفقد والحنين، وتستعيد صورة الأطلال كرمز لما تبقى من حب مضى وانقضى، مكتوبة ومغناة باللغة العربية الفصحى.

ملاحظات إضافية حول السياق التاريخي