إن الإجابة المباشرة والدقيقة على سؤال الباحثين عن أفضل ذكر يحبه الله هي عبارة التوحيد: «لا إله إلا الله». فقد ورد في النصوص الدينية المعتمدة أن هذا الذكر هو أفضل الأذكار على الإطلاق. ويأتي هذا التصنيف ضمن إطار عبادي واسع يُعرف بالذكر، والذي يُعد من أيسر العبادات الإسلامية وأقربها إلى القلب، حيث يعتمد بشكل أساسي على استحضار الله تعالى واستشعار عظمته في كل حين.

تعريف الذكر ومكانته في العبادة

يُعرّف الذكر لغوياً وشرعياً بأنه أحد أنواع العبادات الإسلامية الراسخة، والتي تعتمد جوهرياً على ذكر الله تعالى. ولا يقتصر هذا المفهوم على مجرد ترديد كلمات، بل هو حالة روحية عميقة. وقد أشار العلماء إلى أهمية هذه العبادة من خلال تشبيه بليغ، حيث شبهوا حاجة العبد للذكر بحاجته الأساسية للغذاء والنوم. فمن دون الغذاء يضعف الجسد، ومن دون الذكر تضعف الروح؛ لذا وُصف الذكر بأنه «غذاء الروح» الذي يبث فيها الحياة والسكينة. ويعتمد المبدأ الأساسي للذكر إما على ذكر إحدى صفات الله الحسنى، أو يكون من خلال إنشاء الثناء والشكر لذكر الله تعالى، مما يرفع من درجة الإيمان ويصلح الحال.

الأدلة القرآنية على فضل الذكر

يستند فضل الذكر وأهميته إلى نصوص قرآنية صريحة تدعو المؤمنين إلى المواظبة عليه. ففي سورة الأحزاب، الآية 12، يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً﴾. هذا الخطاب العام يؤكد على ضرورة كثرة الذكر كممارسة يومية ثابتة. كما أن القرآن الكريم يربط بين التفكر في خلق الكون وبين ذكر الله، حيث تشير الآيات في سورة آل عمران (الآيات 190-191) إلى أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. وهؤلاء الأولو الألباب هم الذين يتصفون بصفة مميزة، وهي أنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم، كما ورد في النص القرآني: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾. وهذا يدل على أن الذكر ليس مقيداً بوقت أو مكان أو هيئة معينة، بل هو ملازم للمؤمن في كل أوضاعه الجسدية.

شمولية الذكر وسهولة أدائه

من أبرز مميزات عبادة الذكر أنها تُعد من أيسر العبادات التي يمكن للمسلم القيام بها، فلا تتطلب جهداً بدنياً شاقاً ولا شروطاً معقدة. فالآية الكريمة في سورة آل عمران توضح الصيغة الشاملة للذكر، والتي تشمل القيام والقعود وعلى الجنوب، مما يعني أن الإنسان يمكنه أن يكون في حالة ذكر دائم سواء كان نشيطاً أو مستريحاً. هذه الشمولية تجعل الذكر غذاءً روحياً متواصلاً، يسد حاجة الروح كما يسد الطعام حاجة الجسد. ولم تذكر المصادر أي تعقيدات إجرائية أو خطوات مفصلة لأداء الذكر، بل اكتفت بالإشارة إلى فضيلته الروحية وتعريفه الديني العام. كما لم يتم ذكر أي خلافات بين مصادر مختلفة حول هذا الموضوع، مما يعكس إجماعاً على قيمته الروحية العالية.

الخلاصة والنتيجة النهائية

بناءً على ما سبق، فإن جوهر عبادة الذكر يتمحور حول صلة العبد بربه، وأفضل صورة لهذه الصلة تتجلى في قول «لا إله إلا الله». إن هذا الذكر ليس مجرد كلمات تقال باللسان، بل هو منهج حياة يحقق السكينة الداخلية ويقوي الصلة بالله. ولم تذكر النصوص تواريخ محددة لأحداث مرتبطة بهذا الفضل، ولا أسماء أشخاص محددين سوى الإشارة العامة للعلماء، مما يجعل الحكم عاماً وشاملاً لكل مسلم يبحث عن القرب من الله. وعليه، فإن المواظبة على هذا الذكر، والاستناد إلى الآيات القرآنية التي تحث عليه، يمثل الطريق الأمثل لتزكية النفس وتحقيق الطمأنينة القلبية.