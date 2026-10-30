تصدر اسم الإعلامية نجوى إبراهيم محركات البحث عقب مشادة كلامية علنية دارت بينها ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وذلك على خلفية تصريحاتها حول إطلالات الفنانات خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي. وقد وقعت هذه المداخلة الهاتفية المثيرة للجدل يوم الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول، ضمن برنامج "بيت العز" المذاع على إذاعة "نجوم إف إم"، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بين النقد والنصيحة من جهة، والدفاع عن حرية الاختيار ورفض التعميم من جهة أخرى، مما أثار تفاعلاً واسعاً عبر المواقع الإخبارية المصرية منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول.

تفاصيل الجدل حول إطلالات الفنانات

بدأت الشرارة الأولى للتصريحات عندما انتقدت نجوى إبراهيم إطلالات الفنانات في المهرجان، ربطاً بكونهن قدوات ومؤثرات في الشباب والأمهات. وقالت نجوى إن «الأناقة شيء وعدم اللبس اللطيف شيء آخر تماماً»، معربة عن استغرابها من سعادة أزواج الفنانات بتلك الإطلالات وتأثيرها على المجتمع. وطالبت الإعلامية بتغطية الأكتاف بدلاً من تركها مكشوفة، مقترحة استخدام قماش ذيول الفساتين لهذا الغرض، كما نصحت الفنانات بقراءة العقود ورفض متطلبات الملابس المخالفة لقناعاتهن، واستشارة الأسر في هذا الشأن. وأكدت نجوى أنها تنظر للفنانات كأبنائها، وأن حديثها جاء من موقع "ماما نجوى" بدافع النصيحة والحرص على سمعتهن، نافية قصد التجريح أو ذكر أسماء محددة. وشددت على مسؤولية الفن والإعلام في الظهور بشكل لائق أمام الجمهور، ودعت لتعزيز الوعي بتأثير الأعمال الفنية والإطلالات على الأجيال الجديدة، متسائلة: «إحنا ليه بقى منظر الستات المصريات في الدراما والمهرجانات بالشكل ده». وذكرت أيضاً أن الست هي «أقيم شيء في الدنيا لأنها بتدينا الحياة».

رد نقيب الممثلين والدفاع عن الحق في الاختيار

من جانبه، اعترض أشرف زكي على ما وصفه بالتعميم والإساءة، مطالباً بتحديد الأسماء والإطلالات المحددة التي تقصدها نجوى. وتساءل زكي عن وجود إطلالات تستدعي التشبيه بملابس البحر، رافضاً هذا الربط. وفي سياق الحوار، سأل زكي نجوى إن كانت تعنيه شخصياً بعد حضوره المهرجان مع زوجته، مؤكداً أن تقييم الفنانات يجب أن يكون بأعمالهن لا بإطلالات السجادة الحمراء. وأصدر أشرف زكي بياناً رسمياً دافع فيه عن الفنانات وحقهن في الاختيار والشخصية، شدد فيه على أن الفنانين يمثلون جزءاً من القوة الناعمة للمجتمع المصري. ورفض زكي ربط إطلالات الفنانات بمواقف أزواجهن أو التشكيك في احترامهن لأسرهن، معتبراً أن النقد حق مشروع شرط الالتزام بالموضوعية وعدم التحول لتجريح. وأوضح أن الفنانين شعروا بالاستياء لكنهم يقدرون تاريخ نجوى الإعلامي والفني، مؤكداً أنه لا يعتقد أنها تعمدت الإساءة لزملائها المعتادين على حبها.

ختام المداخلة والتأكيد على الاحترام المتبادل

على الرغم من حدة النقاش، اختتمت المداخلة بتأكيد متبادل على الاحترام والتقدير المهني والإنساني بين الطرفين. فقد أكد زكي احترامه لمكانة نجوى، رغم رؤيته أن أسلوبها لم يكن موفقاً، مشيراً إلى أن حق النقد لا يبرر التقليل من مكانة الوسط الفني أو أعضائه. ومن جانبها، نفت نجوى تعمد الإهانة قائلة: «أنا لا أقصد إن أنا أهين»، مؤكدة أن حديثها كان نصيحة وحرصاً. ولم يتم الإعلان عن أي إجراءات قانونية أو عقوبات مهنية لاحقة ضد أي من الطرفين، واكتفى الجانبان بتوضيح المواقف والحفاظ على العلاقة المهنية.