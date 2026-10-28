شهدت إسبانيا يوم الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026 حادث تصادم مروع بين قطارين فائقي السرعة، أسفر عن مقتل 64 شخصاً على الأقل وفق الحصيلة المحدّثة التي أعلنها رئيس إقليم كاستيا لا مانتشا إميليانو غارسيا باج. وكان عدد الضحايا قد ارتفع تدريجياً، إذ أفادت حصيلة سابقة للسلطات الإقليمية بمقتل 31 شخصاً، بينما نقلت DW أن العدد ارتفع من 10 إلى 30 قبل أن يصل إلى 64.

كيف وقع التصادم وأين؟

وقع الحادث بين منطقتي لوس يبينيس وأوردا في مقاطعة طليطلة (توليدو)، جنوب العاصمة مدريد، ضمن إقليم كاستيا لا مانتشا. وبحسب التوقيت المحلي الذي نقلته Kooora، وقع الاصطدام قرابة الساعة 8:54 صباحاً، فيما أشارت BBC إلى أنه وقع قبيل الساعة التاسعة صباحاً (08:00 بتوقيت غرينتش).

ونقلت وكالة "أوروبا برس" عن مصادر في وزارة النقل أن قطاراً تابعاً لشركة "رينفي" الحكومية اصطدم بقطار تابع لشركة "إيريو" كان متوقفاً على المسار. وأدى الاصطدام إلى خروج عربات عن القضبان وسقوط عدد منها على منحدر بجوار السكة الحديدية.

وعلى إثر الحادث، علّقت شركة "أديف" لإدارة البنية التحتية للسكك الحديدية حركة القطارات فائقة السرعة على الخط الذي يربط مدريد بجنوب البلاد (الأندلس).

جهود الإنقاذ ورواية أحد الركاب

أكدت خدمات الطوارئ أن "جميع الموارد تُحشد حالياً"، بما يشمل عدة فرق إطفاء وثلاث مروحيات ووحدتين متنقلتين للعناية المركزة. كما جرى تفعيل خطة الطوارئ الإقليمية في كاستيا لا مانتشا، مع استعداد مستشفيات قريبة لاستقبال المصابين.

ونقل الراكب ميغيل لإذاعة كوبي لحظات الرعب قائلاً: "سمعنا دوياً هائلاً، وصوت ارتطام هائل حقاً استمر عشر ثوان، كما لو أن القطار على وشك الخروج عن القضبان. وتمكنا من خلال النافذة اليمنى من رؤية قطار محطم، وأتصور أنه كان القطار الآخر".

ردود الفعل الرسمية وتأجيل مباريات كأس الملك

وصف الملك الإسباني فيليبي السادس الواقعة بـ"الحادث المروع"، معبراً عن حزنه العميق وتضامنه مع الضحايا وأسرهم، في تصريحات أدلى بها بمنطقة بيتيرا بإقليم فالنسيا، وقال إنه يعتزم العودة لمتابعة تطورات حالة الطوارئ.

من جانبه، كتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عبر منصة إكس: "أشعر بالصدمة إزاء حادث القطار الخطير في توليدو"، معرباً عن "محبتي وتضامني ودعمي لجميع الضحايا وعائلاتهم".

وفي الوسط الرياضي، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأربعاء تأجيل 24 مباراة ضمن الدور الأول لكأس الملك "احتراماً وتضامناً" مع الضحايا. ومن المباريات المؤجلة، وفق صحيفة "ماركا":

نافالكارنيرو وريال بيتيس

سالامانكا وسيلتا فيجو

تافيرنيس وفالنسيا

ولم يحسم الاتحاد الإسباني مصير مباريات الخميس، وقال إنه "سيعلن قريباً الجدول المعدّل والمواعيد النهائية للمباريات المؤجلة".

كما نشر ريال مدريد بياناً أعرب فيه عن "بالغ الحزن والأسى"، مقدماً التعازي لأسر المتوفين وداعماً للمصابين وفرق الطوارئ والإنقاذ. وقدّم برشلونة عبر حسابه على "إكس" خالص التعازي لأسر الضحايا وأصدقائهم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. بدوره، قال أتلتيكو مدريد: "نشارك أسر وأصدقاء ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم في مقاطعة طليطلة أحزانهم، ونتقدم إليهم بخالص التعازي، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وما تزال فرق الإنقاذ تواصل عملها في موقع الحادث، فيما لم تُعلن السلطات بعد عن الأسباب الدقيقة التي أدت إلى اصطدام القطارين، ولا عن العدد النهائي للمصابين.