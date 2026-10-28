تبدأ النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية بالظهور تباعاً منذ لحظة إغلاق صناديق الاقتراع عند العاشرة ليلاً بتوقيت القدس يوم الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر، على أن تُعلَن النتائج الرسمية النهائية في موعد أقصاه الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بحسب ما حددته لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل.

جدول إعلان النتائج خطوة بخطوة

يمرّ إعلان نتائج الانتخابات الإسرائيلية بعدة مراحل متتابعة على النحو التالي:

ليل الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر: تُغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند العاشرة ليلاً بتوقيت القدس. الليلة نفسها: تبدأ محطات التلفزة بنشر استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع وإعلان النتائج الأولية. ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر: تبدأ النتائج الفعلية بالظهور تدريجياً مع فرز الصناديق العادية ونقل المحاضر إلى لجنة الانتخابات المركزية. بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر: يُتوقع اكتمال الفرز الإجمالي لجميع الأصوات، بما في ذلك فرز المظاريف المزدوجة ومراجعة المخالفات. في 4 تشرين الثاني/نوفمبر: تُنشَر النتائج النهائية الرسمية. بعد سبعة أيام من النتائج النهائية: تبدأ المشاورات لتكليف رئيس لتشكيل الحكومة.

لماذا تسبق الأحزاب اللجنة المركزية في إعلان النتائج؟

تُعلن الأحزاب السياسية الإسرائيلية عن نتائجها واستنتاجاتها غير الرسمية ليل الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء استناداً إلى استطلاعات الرأي. وتمتلك الأحزاب الكبيرة منظومات إحصائية خاصة وتطبيقات داخلية يغذيها مندوبوها داخل غرف الفرز في جميع مراكز الاقتراع، وتقوم هذه الأحزاب بتحديث "نتائجها غير الرسمية الخاصة" ونشرها للصحافة باستمرار قبل أن تنشرها لجنة الانتخابات المركزية.

هل يمكن الوثوق بالنتائج غير الرسمية؟

من الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر، تظل نتائج الأحزاب غير رسمية وقابلة للتشكيك. ويأتي هذا التشكيك خاصة من الأحزاب الصغيرة المهددة بعدم اجتياز نسبة الحسم التي تبلغ 3,25 في المئة، إذ تعلن هذه الأحزاب عن نتائجها وتقديراتها الخاصة وتطالب بإعادة فرز بعض الصناديق بناءً على عمليات رصد وتدقيق مستقلة يقوم بها موظفوها.

نسبة التصويت وأهمية هذه الانتخابات

بلغت نسبة التصويت في انتخابات الكنيست حتى الساعة العاشرة صباحاً 16.68 في المئة، بحسب لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل. وتُشكّل هذه الانتخابات لحظة حاسمة لمستقبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويحظى إعلان النتائج باهتمام كبير في إسرائيل والمنطقة نظراً لأهميتها في ظلّ الحرب.

ملخص المواعيد الأساسية

الموعد الحدث ليل 27 تشرين الأول/أكتوبر إغلاق الصناديق وبدء استطلاعات الخروج والنتائج الأولية 28 تشرين الأول/أكتوبر ظهور النتائج الفعلية تدريجياً مع فرز الصناديق العادية 30 تشرين الأول/أكتوبر اكتمال الفرز الإجمالي المتوقع لجميع الأصوات 4 تشرين الثاني/نوفمبر نشر النتائج النهائية الرسمية

وبذلك، فإن من يسأل عن موعد النتائج عليه التمييز بين النتائج الأولية التي تظهر ليل الاقتراع، والنتائج الفعلية التدريجية في الأيام التالية، والنتائج الرسمية النهائية التي لا تصدر قبل 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.