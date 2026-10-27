يبحث كثير من المواطنين السعوديين من ذوي الإعاقة عن تفاصيل دعم «حساب المواطن» الخاص بهم، والإجابة المباشرة: برنامج «حساب المواطن» هو برنامج حكومي سعودي بدأ في ديسمبر 2017، ويشمل الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة، لكن لم تُعلن أي شروط أو تفاصيل خاصة بذوي الإعاقة ضمن المعلومات المتاحة، ولا توجد خطوات أو روابط أو أرقام تواصل مخصصة لهم في هذا الشأن.

ما هو برنامج حساب المواطن؟

برنامج «حساب المواطن» هو برنامج حكومي سعودي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة العربية السعودية. ويأتي البرنامج ضمن خطة برنامج تحقيق التوازن المالي، وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، كما يهدف أيضًا إلى تعويض المواطنين عن المخاطر الناتجة عن التوسعات الاقتصادية في المملكة.

يستهدف البرنامج بشكل عام جميع المواطنين المؤهلين وفق معايير الدخل، دون تخصيص فئة محددة مثل ذوي الإعاقة في المعلومات الرسمية المتاحة. لذا، فإن أي مواطن من ذوي الإعاقة يمكنه التقديم كأي مواطن آخر، لكن لا توجد شروط إضافية معلنة تخص هذه الفئة.

كيفية متابعة الطلب والدفعات

في كل مرحلة، يرسل البرنامج مراسلات للمواطنين المقدمين للتيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات. وفي مارس 2019، أطلق البرنامج تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية، يتيح للمواطنين الاطلاع على بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الاعتراض، كما يعرض التطبيق تفاصيل الدفعات المالية.

لذلك، يمكن لذوي الإعاقة استخدام هذا التطبيق لمتابعة طلباتهم والتحقق من الأهلية، تمامًا مثل بقية المواطنين، دون وجود مزايا أو إجراءات منفصلة معلنة لهم.

الدعم الإضافي للبرنامج

في يوليو 2022، تلقى برنامج حساب المواطن دعمًا ماليًّا إضافيًّا بقيمة ثمانية مليارات ريال، وكان ذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وجاء هذا الدعم لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، وهو دعم عام للبرنامج ككل وليس مخصصًا لفئة بعينها.

وبالنسبة لذوي الإعاقة، لم يُذكر في المعلومات المتاحة أي تفاصيل عن استحقاقهم لهذا الدعم الإضافي بشكل خاص، أو أي معايير إضافية تخصهم. لذا، فإن أي استفسار حول شروط استحقاقهم أو مبالغ محددة لهم لم يُعلن عنه رسميًا حتى الآن.

في الختام، يمكن القول إن برنامج حساب المواطن متاح لجميع المواطنين المؤهلين، بما في ذلك ذوي الإعاقة، لكن لا توجد شروط خاصة أو مزايا إضافية معلنة لهذه الفئة في المعلومات الرسمية المتاحة. وينصح بمتابعة التطبيق الرسمي والمراسلات الصادرة عن البرنامج للحصول على أحدث المستجدات.