لا توجد في المعطيات المتوفرة إجابة فقهية مباشرة ومفصلة تجزم بحرمة أو إباحة زيارة النساء للقبور، ولكن يمكن استنتاج موقف علمي بارز من خلال تتبع حياة الإمام ابن تيمية؛ إذ كان سجنه الأخير مرتبطاً بشكل وثيق بمسألة «زيارة القبور وشدِّ الرحال إليها»، مما يدل على أن هذه القضية كانت مثار جدل فقهي وعلمي كبير في عصره، وأن له فيها رأياً صريحاً دفع ثمنه بالسجن حتى وفاته.

علاقة ابن تيمية بمسألة زيارة القبور والسجن

تُعدّ مسألة زيارة القبور من القضايا التي شغلت بال العلماء عبر التاريخ، وقد ارتبط اسم الإمام ابن تيمية بها ارتباطاً مباشراً في أواخر حياته. ولد ابن تيمية سنة 661 هـ / 1263 م في حران لأسرة علمية، ونشأ حنبلي المذهب، وأخذ الفقه عن أبيه وجدّه. بعد هجرة أسرته إلى دمشق عند بلوغه سن السابعة بسبب إغارة التتار، بدأ والده عبد الحليم بالتدريس في الجامع الأموي و«دار الحديث السُّكَّرية». أخذ ابن تيمية العلم من أكثر من مئتي شيخ، وبدأ التأليف والتدريس في سن السابعة عشرة.

بعد وفاة والده سنة 682 هـ، أخذ مكانه في التدريس بـ«دار الحديث السُّكَّرية»، ودرّس تفسير القرآن بالمدرسة الحنبلية. تعرض ابن تيمية لعدة سجون بسبب آرائه الفقهية والعقدية؛ فكان أول سجن له سنة 693 هـ / 1294 م بتهمة تحريض العامة. ثم سُجن في القاهرة سنة 705 هـ / 1306 م مع أخويه لمدة ثمانية عشر شهراً بسبب مسائل العرش والكلام والنزول. وفي شوّال سنة 707 هـ / 1308 م، سُجن عدة أيام بسبب شكوى الصوفية لتكلمه في القائلين بوحدة الوجود. كما تم ترسيمه في الإسكندرية سنة 709 هـ / 1309 م لمدة ثمانية أشهر، وسُجن سنة 720 هـ / 1320 م بسبب «مسألة الحلف بالطلاق» لنحو ستة أشهر.

غير أن السجن الأبرز والأخير الذي يربطه الباحثون بمسألة الزيارة هو ما حدث سنة 726 هـ / 1326 م، حيث سُجن حتى وفاته سنة 728 هـ / 1328 م. والسبب المباشر لهذا السجن الأخير كان مسألة «زيارة القبور وشدِّ الرحال إليها». هذا السياق التاريخي يؤكد أن ابن تيمية كان يرى في بعض أشكال الزيارة والشد للرحال أمراً يستوجب المنع أو التحذير الشديد، وهو الرأي الذي جلب عليه العداء من خصومه، خاصة من فئة الصوفية الذين سبق أن اشتكوا منه سابقاً.

التأثير العلمي والمواقف الأخرى لابن تيمية

لم تقتصر حياة ابن تيمية على الجدل الفقهي حول الزيارة فحسب، بل امتدت لتشمل مواقف سياسية وجهادية مؤثرة. عاصر غزوات المغول على الشام وكان له أثر كبير في التصدي لها. التقى سنة 699 هـ / 1299 م السلطان التتاري «محمود غازان» وأخذ منه وثيقة أمان أجّلت دخول التتار لدمشق. وفي سنة 700 هـ / 1300 م، حث المسلمين في دمشق على قتال التتار وتوجه للسلطان في مصر لتحريضهم. اشترك في «معركة شَقْحَب» سنة 702 هـ / 1303 م التي انتهت بانتصار المماليك على التتار.

أفتى ابن تيمية بوجوب قتال التتار وأنهم من الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام. كما خرج مع نائب السلطنة في دمشق سنوات 699 هـ، 704 هـ، و705 هـ لقتال أهل «كسروان» و«بلاد الجرد»، وذكر في رسالة للسلطان أن سبب القتال هو تعاونهم مع جيوش الصليبيين والتتار.

امتد تأثير ابن تيمية الفكري والعقدي عبر القرون، فظهرت آثاره في حركة محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، وفي دعوة محمد رشيد رضا عبر «مجلة المنار» في مصر والشام، وكذلك في المغرب العربي عند عبد الحميد بن باديس وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وبذلك، يبقى سؤال «هل زيارة القبور للنساء حرام» مرتبطاً في التراث الإسلامي بشخصية ابن تيمية، ليس فقط كحكم فقهي مجرد، بل كموقف عقدي وسياسي كلفه حريته وحياته في السجن الأخير.