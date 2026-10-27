نعم، تم فتح مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام المسافرين، حيث أعلن المطار رسميًا عن إعادة تشغيل الصالتين رقم 1 ورقم 2 اعتبارًا من يوم الأحد. يأتي هذا الإعلان بعد فترة من تعليق العمليات التشغيلية التي استهدفت استكمال إجراءات السلامة والجاهزية، مما يعني عودة الحركة الجوية تدريجيًا للمسافرين الراغبين في التنقل عبر العاصمة السعودية.

توزيع الرحلات بين الصالات الجديدة

حدد مطار الملك خالد الدولي آلية واضحة لتوزيع الرحلات على الصالات المستأنفة عملها، لضمان انسيابية الحركة وتجنب الازدحام. وقد جاء التوزيع كالتالي:

الصالة رقم 1: خُصصت حصريًا للرحلات الداخلية فقط، مما يسهل على مسافري المدن السعودية الأخرى الوصول إلى وجهاتهم دون تعقيدات الإجراءات الدولية.

خُصصت حصريًا للرحلات الداخلية فقط، مما يسهل على مسافري المدن السعودية الأخرى الوصول إلى وجهاتهم دون تعقيدات الإجراءات الدولية. الصالة رقم 2: مخصصة للرحلات الدولية التي تشغلها الناقلات الجوية السعودية، وهو ما يعكس استراتيجية المطار في فصل أنواع الرحلات حسب الناقلة والوجهة.

ويذكر أن توزيع الرحلات على الصالات يرتبط بالناقل الجوي ونوع الرحلة، وذلك وفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للمطار. وقد نقلت قناة «العربية» هذه التفاصيل ضمن تغطيتها للخبر، مؤكدة أن الهدف من هذا الفصل هو تنظيم العمليات التشغيلية بشكل أفضل بعد التمديد السابق للتعليق.

نصائح للمسافرين قبل التوجه للمطار

مع استئناف الخدمات، دعا المطار المسافرين إلى اتخاذ خطوات احترازية مهمة قبل مغادرة منازلهم للتوجه إلى المطار. شدد البيان على ضرورة التواصل مع شركات الطيران مباشرة قبل الذهاب، وذلك للتحقق من حالة الرحلات ومواعيدها وترتيبات السفر الحالية.

يأتي هذا التنبيه نظرًا لأن أي تغييرات تشغيلية قد تنعكس على مواعيد السفر وإجراءات إنهاء المعاملات في المطار. ولضمان تجربة سفر سلسة، يجب على المسافر التأكد من رقم الصالة المخصصة لرحلته وموعد الإقلاع الدقيق. يُنصح المسافرون بشدة بالاعتماد على الإعلانات الرسمية الصادرة عن المطار وشركات الطيران كمصدر وحيد للمعلومات الدقيقة، بدلاً من الاعتماد على مصادر غير رسمية قد لا تكون محدثة.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت سابقًا في 12 أكتوبر الجاري تمديد التعليق لاستكمال متطلبات السلامة، لكن الإعلان الحالي يضع حدًا لهذه الفترة الانتظارية. وفي الوقت الذي يترقب فيه المسافرون استئناف الخدمات، يبقى الالتزام بالإرشادات الرسمية مفتاحًا لتجنب أي إرباك أو تأخير محتمل عند الوصول إلى صالات المغادرة.