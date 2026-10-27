عند البحث عن أفضل فيتامين ب12 في الصيدلية، يجب أن يدرك المرء أن هذا الفيتامين، المعروف علمياً بالكوبالامين، هو عنصر غذائي أساسي لا يستطيع الجسم البشري صنعه بنفسه. تتوفر المكملات الغذائية والأدوية المخصصة للعلاج والوقاية من نقصه بأشكال متعددة، وتُعدّ الخيار الأمثل لمن يعانون من سوء الامتصاص أو يتبعون أنظمة غذائية خالية من المنتجات الحيوانية.

ما هو فيتامين ب12 ولماذا هو ضروري؟

فيتامين بي12 (الكوبالامين) هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يشارك في التمثيل الغذائي لكل خلية حية في الجسم. يلعب دوراً جوهرياً في الأداء الطبيعي للجهاز العصبي والدماغ عبر تخليق الميالين، وهو الغلاف الواقي للأعصاب. بالإضافة إلى ذلك، فهو ضروري لتركيب الحمض النووي ونضوج خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام، ويساهم كعامل حيوي في استقلاب الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية. يُعتبر هذا الفيتامين الأكبر والأكثر تعقيداً كيميائياً بين جميع الفيتامينات، ولا يتم تخليقه إلا بواسطة بعض العتائق والبكتيريا.

المصادر الطبيعية والمكملات المتاحة في الصيدليات

يوجد فيتامين بي12 بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم، المحار، الكبد، الأسماك، الدواجن، البيض، ومنتجات الألبان. ومع ذلك، نظراً لأن البشر لا يستطيعون صنعه، فإن الحصول عليه من الغذاء أو المكملات مطلوب مدى الحياة. تتوفر في الصيدليات مكملات غذائية وأدوية مخصصة للعلاج والوقاية من النقص، ويمكن أخذها عن طريق الفم، أو عن طريق الحقن العضلي لعلاج أوجه القصور الشديدة. السمية بسبب فيتامين بي12 منخفضة، والجرعات العالية ليست ضارة في الآخرين عادةً.

أسباب النقص والفئات الأكثر عرضة للخطر

السبب الأكثر شيوعاً للنقص في البلدان المتقدمة هو سوء الامتصاص لفقدان العامل الجوهري في المعدة. تشمل الأسباب الأخرى انخفاض إنتاج حمض المعدة مع التقدم في السن، أو استخدام مثبطات مضخة البروتون وحاصرات الهيستامين 2. هناك فئات معرضة لخطر متزايد تشمل كبار السن، الأطفال، النساء قبل انقطاع الطمث، الحوامل، ومن لديهن وجبات منخفضة بالأطعمة الحيوانية. تاريخياً، تم اكتشاف فيتامين بي12 بسبب فقر الدم الخبيث، وهو مرض مناعي ذاتي كان قاتلاً قبل اكتشاف العلاج.

أعراض ومخاطر نقص فيتامين ب12

قد يؤدي النقص إلى فقر الدم حيث تصبح خلايا الدم الحمراء كبيرة بشكل غير طبيعي، كما يسبب اعتلال الأعصاب. أعراض النقص تشمل انخفاض القدرة على التفكير، التعب، قروح الفم، شحوب البشرة، فقدان الشهية، الخدر، ضعف التوازن، الاكتئاب، والتوهان. إذا ترك دون علاج عند الرضع، فقد يؤدي إلى النمو المتدني، تلف عصبي، وفقر الدم. أما لدى الحوامل، فيزيد النقص لدى الأم من خطر الإجهاض، عيوب الأنبوب العصبي، التأخر في النمو، ومشاكل نمو الدماغ للطفل.