TOYOUR EL-JANAH TV .. تردد قناة طيور الجنة على نايل وعرب سات 2025

قد يمكنكم الان بكل سهولة الحصول على تردد قناة طيور الجنة، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة على الأطلاق في عرض العديد من الاغاني المختلفة والمسابقات التي تفيد كافة الاطفال فى مختلف الأعمار، كما انها ايضا من افضل القنوات المخصصة فى عالم الأطفال، كما ايضا تتميز القناة بالجودة العالية والأشارة القوية طوال فترة العرض الخاصة بها.

تردد قناة طيور الجنة

استمتعوا الان فى الحصول على اهم وافضل القنوات المخصصة فى عالم الاطفال ومن أهمها تردد قناة طيور الجنة، والتي تعتبر من القنوات المتميزة التي تساعد فى الوصول الى اهم وافضل المعلومات التي تفيد كافة الاطفال على مدار 24 ساعة بدون انقطاع او توقف على الاطلاق، وقد تتميز القناة فى تقديم اكفئ الاغاني وقد يشمل ترددها فى الآتي وهو:

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11399.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

كيفية تنزيل قناة طيور الجنة

قد يتساءل العديد من المشاهدين باستمرار عن كيفية تنزيل قناة طيور الجنة، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة على الاطلاق، فى تقديم اكفئ المعلومات البسيطة التي يمكن ان يتم سهولة استجابتها بشكل فوري وسريع، وذلك من خلال التمتع بالقناة وتنزيلها على التلفاز وقد تشمل فى الىتي وهي: