TOYOUR EL-JANAH TV تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات 2025

تصدرت عمليات البحث من الأمهات والآباء عن تردد قناة طيور الجنة على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، خاصًة مع استمرار القناة في تقديم محتويات تربوية وترفيهية مميزة تجمع بين التعليم والمرح، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أشهر وأبرز قنوات الأطفال المجانية التي تهدف إلى بناء شخصية الطفل العربي بفضل برامجها الهادفة التي تغرس القيم الأخلاقية.

تردد قناة طيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات:

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11393.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بمجموعة من المميزات المختلفة التي لا حصر لها والتي تتمثل في الآتي: