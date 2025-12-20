TOYOUR EL-JANAH KIDES TV .. تردد قناة طيور الجنة الجديد للأطفال 2026

تصدرت عمليات البحث من الأمهات وأولياء الأمور عن تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمتابعة البرامج والأناشيد الجديدة بجودة عالية وقضاء أطفالهم وقت ممتع أمام شاشة التلفاز، وذلك لما تقدمه قناة طيور الجنة من محتويات هادفة تساعد في نمو فكر الأطفال وله أثر إيجابي من الناحية التعليمية فالقناة تركز بشكل كامل لإيصال عادات دينية وأخلاقية لعقول الأطفال.

تردد قناة طيور الجنة

إليكم تردد قناة طيور الجنة الجديد على مجموعة الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات كما يلي:

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11258.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11310.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: