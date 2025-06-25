TOYOUR EL BABY TV تردد قناة طيور بيبي للأطفال على نايل وعرب سات 2025

احصل الآن على تردد قناة طيور بيبي والتي تعتبر واحدة من القنوات المخصصة فى مجال الأطفال كما أنها ايضا تساعد الأمهات فى تسلية الطفل على مدار اليوم، بدون ظهور اي تاثير سلبي على الطفل، كما يمكنكم الأن وحصريًا فقط، الحصول على الجودة الممتازة للقناة لكل من القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور بيبي

استمتع الأن بالحصول على تردد قناة طيور بيبي والتي تعتبر واحدة من أكبر القنوات المتميزة فى مجال الأطفال على الأطفال، كما ايضا يمكنكم بكل سهولة الأستمتاع بالقناة من خلال تنزيلها على القمر الصناعي عرب سات وعلى القمر الصناعي نايل سات، وقد يتميز التردد فى الآتي وهو:

يكون التردد الخاص بقناة طيور بيبي هو 11274.

يكون القمر الصناعي نايل سات.

يكون معدل الترميز هو 27500.

وأيضا معامل التصويب الخطأ هو 3/4.

وجودة القناة هي HD

تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات

يكون تردد قناة طيور على القمر الصناعي عرب سات هو 11310.

يكون معدل تصويب الخطأ هو 3/4.

يكون معدل الترميز هو 27500.

وجودة قناة طيور بيبي هي HD

خطوات تحميل قناة طيور بيبي على الجهاز الاستقبال

يمكنكم الآن وبكل سهولة الحصول على افضل الخطوات البسيطة التي من خلالها يمكنكم الحصول على قناة طيور بيبي والتي تعتبر واحدة من أكبر واهم القنوات والتي يمكنكم نزولها على التلفاز بدون الحاجة الى المختصين فى المجال، وقد يشمل التردد فى الآتي وهو: